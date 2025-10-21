Pielle, Leonzio: frattura composta
Gli esami diagnostici a cui si è sottoposto l’atleta Ennio Leonzio, in seguito all’infortunio riportato durante la gara di domenica, hanno evidenziato una frattura composta delle ossa nasali
La Verodol CBD Pielle Livorno comunica che gli esami diagnostici a cui si è sottoposto l’atleta Ennio Leonzio, in seguito all’infortunio riportato durante la gara di domenica, hanno evidenziato una frattura composta delle ossa nasali. Le condizioni del giocatore verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico. L’eventuale impiego di Leonzio sarà valutato solo in prossimità della prossima gara, in base all’evoluzione del quadro clinico.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.