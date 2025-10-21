Pielle, Leonzio: frattura composta

La Verodol CBD Pielle Livorno comunica che gli esami diagnostici a cui si è sottoposto l’atleta Ennio Leonzio, in seguito all’infortunio riportato durante la gara di domenica, hanno evidenziato una frattura composta delle ossa nasali. Le condizioni del giocatore verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico. L’eventuale impiego di Leonzio sarà valutato solo in prossimità della prossima gara, in base all’evoluzione del quadro clinico.

