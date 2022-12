Pielle-Libertas al cardiopalmo. Il derby si tinge di biancoblù: 61-59

Primi due quarti equilibratissimi dove Pielle e Libertas si sfidano a volto scoperto, senza sconti. Partita punto a punto. Alla fine dei primi due quarti conduce la Pielle per 34-32

di Giacomo Niccolini

L’ora X è arrivata. Il derby Pielle-Libertas è pronto per essere servito sul tavolo dei 7000 “commensali” del Modigliani Forum pronti a mangiare pane e basket e a dare il bentornato ufficiale a Basket City.

Uno spettacolo bello spettacolo quello che questo 8 dicembre viene offerto all’interno di una cornice strepitosa che torna a riempirsi e a trasudare palla a spicchi.

Un derby che vale tanto. Vale tutto. Prima di tutto vale la vetta in condominio con Vigevano che nella serata del 7 dicembre ha vinto in casa contro Borgomanero e sta aspettando una delle due livornesi a quota 20. E poi vale l’orgoglio, il pregiudizio, la rabbia e la storia.

La cronaca – Primo quarto dal doppio volto dove la Pielle inizia a palla (7-0) per poi essere raggiunta dalla Libertas che ribalta presto la situazione in un clima di sostanziale equilibrio per i primi dieci minuti. Finisce 17-19 la prima frazione carica di emozioni.

Seconda frazione dove la Pielle accelera e si porta più volte avanti. Raggiunge il massimo vantaggio a 1’41” dal termine grazie ai due liberi di Piazza sul 32-27. Poi la Libertas reagisce e trova lo spirito per portarsi di nuovo sotto fino al 34-32 su cui si inchioda il tabellone alla fine dei primi 20 minuti di ostilità. Terzo quarto di marca Pielle dove i ragazzi di Cardani ingranano la marcia e sembrano condurre il quarto allungando e arrivando anche due volte al massimo vantaggio di +7. Ma la Libertas in chiusura del “tempino” si riporta sotto tiro e chiude sul punteggio di 47-46.

Ultimo quarto dalle mille emozioni dove prima la Libertas allunga arrivando al massimo vantaggio di +7 a 5 minuti dalla fine. Poi la Pielle inverte la rotta e in un finale infuocato strappa la vittoria rocambolesca per 61 a 59.

Quarto quarto

00’17” Lo Biondo dalla lunetta mette il primo e il secondo: 61-59

00’17” Time Out. Punteggio in parità

00’46” TRIPLA! PIAZZA pareggia i conti! 59-59

2’30” TRIPLAAA! RICCI! 56-59

2’57” Campori in lunetta. Mette il primo. E anche il secondo. Parità 56-56

4’01’ Lo Biondo TRIPLA! 54-56

4’25” Campori accorcia 51-56

5’40” TRIPLA! Fratto allunga 49-56 (massimo vantaggio Libertas)

6’35” Almansi sottomano: 49-53

6’58” Sipala dai liberi 2/2: massimo vantaggio Libertas: 47-53

7’43” Sipala allunga per la Libertas 47-51. Time out Pielle

9’45” TRIPLAAAA! Saccagi! 47-49

Terzo quarto

00’01’ Ricci in sottomano accorcia 47-46 e finisce il terzo quarto.

00’30” Bargnesi 2 punti: 47-44

1’00’ Sipala due punti 47-42

2’36” Sipala dai liberi. Sbaglia il primo. Mette il secondo: 47-40

2’57” Diouf dai liberi 1/2: 47-39

3’21” TRIPLA! Campori!!! 46-39 (massimo vantaggio)

3’42” Lucarelli in lunetta: 1/2: 43-39

4’10” Diouf in lunetta in seguito dell’antisportivo fischiato a Lucarelli. Fa 1/2: 43-48

5’32” TRIPLA Lo Biondo! 42-38!

6’34” Lenti dai liberi fa due su due: 39-38

6’53” Fantoni ancora lui 37-38

8’36” Fantoni dai liberi 2/2: 37-36

9’00’ Libertas accorcia con Lucarelli 37-34

9’10” Lo Biondo TRIPLA! 37-32

Secondo quarto

00’01’ Fallo di Lenti su Fratto. Tiri liberi per Libertas 2/2. Finisce il secondo quarto sul punteggio di 34-32

00’17” Lenti allunga 34-30

00’36” TRIPLA!!! Lucarelli 32-30

1’41” Fallo su Piazza che si guadagna la lunetta: 2/2 32-27 (massimo vantaggio Pielle)

2’07” Fallo su Forti che si guadagna la lunetta: 1/2: 30-27

2’46” Diouf rimbalzo e canestro 30-26

3’16” Fantoni dai liberi 1/2: 28-26

3’30” Rubbini: 28-25

4’22” Rubbini dalla lunetta sbaglia il primo… e mette il secondo 26-25

4’53” Diouf in contropiede dopo che la Libertas perde palla nella sua metà campo pareggia i conti 25-25

5’34” Ricci in lunetta per la Libertas ne fa 1/2

5’34 Torna in campo Fantoni per la Libertas

6’13” Saccagi 23-24

6’34” Rubbini 2/2 dai liberi 23-22

7’30” TRIPLA! Saccagi 21-22

8’07” Rubbini 2/2 dai liberi: 21-19

9’05” Graziani 19-19

Primo quarto

00’01’ Rubbini canestro e fallo: 17-19 e finisce il primo quarto

00’07’ Bargnesi dai liberi fa 2/2: 14-19

00’40” Sipala allunga: 14-17

1’20” Lucarelli appoggia a canestro: 14-15!

3’00’ Almansi TRIPLA! 14-13

3’47” Fratto mette l’aggiuntivo 11-13

3’48” Canestro e FALLO per la Libertas. Assist di Ricci per Fratto che viene toccato mentre appoggia a canestro 11-12

4’11” Lenti dai liberi fa 2/2 e la Pielle torna avanti 11-10

5’00’ TRIPLA Libertas con Fratto 9-10

5’17” Sipala TRIPLA! La Libertas accorcia 9-7

5′ 47” Secondo fallo fischiato a Fantoni della Libertas. Andreazza lo richiama in panchina

Fantoni dai liberi fa 2/2: 9-4

Risponde la Libertas con Lucarelli 9-2

Partenza sprint della Pielle che impone nei primi due minuti un parziale netto di 7 a 0 grazie anche ad un tripla di Rubbini.

Condividi: