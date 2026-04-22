Pielle, lotteria benefica di Rebels, Girls e Curva Sud per la FOP

I tifosi della Pielle Livorno scendono in campo per sostenere la ricerca su una rara malattia genetica. Estrazione dei premi il 10 maggio al PalaMacchia alla presenza di Andrea Luci

Il cuore biancoazzurro torna a battere per la solidarietà. Rebels, Rebels Girls e Curva Sud, tifosi della Pielle Livorno, lanciano una nuova iniziativa benefica a sostegno della FOP Italia ODV, associazione impegnata nella ricerca sulla Fibrodisplasia Ossificante Progressiva, una rarissima malattia genetica degenerativa.

Una realtà conosciuta anche a Livorno grazie a Andrea Luci, storico capitano amaranto, il cui figlio è affetto da questa patologia e che da anni è impegnato nella sensibilizzazione e nella raccolta fondi.

L’iniziativa, promossa dal gruppo Cuore Biancoazzurro, consiste in una lotteria benefica aperta a tutti, con l’obiettivo di dare un contributo concreto alla ricerca.

I biglietti, al costo di 5 euro, sono già disponibili presso Romei Auto in viale Ippolito Nievo 46 e al Bar L’Acquamarina in largo Christian Bartoli, zona Tre Ponti. Domenica 26 aprile, in occasione dell’ultima partita della stagione regolare al PalaMacchia, sarà inoltre allestito un banchetto all’ingresso e alcuni volontari passeranno anche sugli spalti per la vendita.

Ricco il montepremi: in palio un Apple Watch Ultra 3 da 49 mm, una bicicletta Mtb Scrapper 27,5” con telaio in alluminio, una Smart Tv led Fhd da 40 pollici e un completo ufficiale da gara della Pielle Livorno.

L’estrazione dei premi è in programma il 10 maggio, in occasione della seconda partita dei playoff al PalaMacchia, alla presenza dello stesso Andrea Luci.

Un piccolo gesto, come l’acquisto di un biglietto, può trasformarsi in un aiuto concreto per una causa importante.

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