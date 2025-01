Pielle-Luiss Roma, le pagelle. Vedovato top of the pops

Vedovato sotto canestro. FOTO NOVI

di Giacomo Niccolini

La Pielle doveva vincere. E così ha fatto. Anche brutta sporca e cattiva. L’importante era mettere sotto la Luiss Roma nella lotta per il quarto posto in classifica che i biancoblu si sono così presi in solitaria a quota 28. Un match difficile, si sapeva sin dall’inizio, che la Toscana Legno ha strappato via con le unghie e con i denti nonostante il ritorno di fiamma degli universitari nel terzo quarto che hanno rimesso sui binari il match rischiando di comprometterlo per i livornesi.

Tra i singoli top player Vedovato con 16 punti e 14 rimbalzi.

Hazners 6 – Si inserisce in una partita brutta sporca e cattiva e come esordio potevano esserci mission più semplici ecco. Mandato in campo come direbbe il Capitano DJ Bresciani dalla sua consolle del Pappafico: “Come un alieno in missione speciale” con l’obiettivo di difendere forte su Fallucca… e lo fa. Si prende anche la responsabilità di una bomba importante che fa riemergere la Pielle dalle sabbie mobili portandola sul 32 a 24 quando la Luiss ringhiava ai polpacci. L’approccio è un po’ anchilosato come chi si alza dalla poltrona dopo una maratona di Squid Game ma si vede che ha esplosività nelle gambe. Da aggiustare ancora il mirino al tiro ma il suo ingresso consente minutaggio prezioso e rotazione che è ossigeno per la panchina della Pielle. IL PALAMACCHIA MORMORO’… FINALMENTE LO STRANIERO… ZAN ZAN!

Vedovato 8 – Partita completa per il lungo Pielle che in intervista post partita commenta con l’entusiasmo di uno che ha appena visto passare l’8 N sotto la pioggia in via della Bassata senza riuscire a prenderlo. Il poco ardore ai microfoni di Jacopo Vedovato è inversamente proporzionale alla super partita messa a segno sul parquet: nel pitturato annienta la marcatura di Ferrara, mette a segno una doppia doppia da appendere al muro nella bacheca delle partite da ricordare e raccontare ai nipoti: 16 punti e 14 rimbalzi equamente divisi tra attacco e difesa, 2 assist e 31 minuti giocati per un 28 di valutazione totale. GIGANTE

Del Testa 5,5 – Gioca tanto. Spende molto. Ringhia il ringhiabile in difesa ed è autore di una bomba capolavoro che firma il sorpasso in un momento caldissimo: 61-60. Una di quelle bombe che come nel film Match Point rimbalzano sul cornicione e, andando nel fiume o sulla strada, cambiano senso a tutto. Sto giro ha fatto ciuf. Il resto è perfettibile e rivedibile: 1/5 da 3 e un tecnico preso in un momento chiave che poteva costare caro. IL GATTUSO DEL PARQUET

Donzelli 7 – Bomba pesante e bella come uno Stonehenge quando c’è la luna piena quella messa da Donzelli per il 64 pari che risponde al +3 di Pasqualin e apre la volata finale alla Pielle. Anche sotto canestro dice la sua con 6 rimbalzi che contribuiscono al bottino finale di 37 palloni sputati da tabelloni e ferri e finiti nelle manone dei biancoblu. Costringe gli avversari ad abbatterlo con sei falli subiti. E ha l’occhio sempre pronto per servire 3 begli assist che male non fanno. WE DON’T NEED ANOTHER HERO

Bonacini 6 – Forse non la sua miglior prestazione. Ma la grinta di quest’uomo deve essere estratta, campionata e rivenduta al peso dell’oro. All’ultimo lo abbiamo visto saltare con l’esplosività di un tappeto elastico là dove non batte il sole per prendere un rimbalzo a dir poco caparbio. La voleva questa vittoria e l’ha ottenuta. Ultimo a mollare. In una giornata comunque non drittissima per fin troppe sbavature riesce comunque a regalare 4 assist ben pensati e calibrati e mettere a segno 11 punti. Statistiche non eccelse e un 5 sotto la voce palle perse che poteva e doveva essere limitato in match così delicato. ALLA FINE LA PORTA SEMPRE A CASA

Paesano 6 – In nove minuti segna 6 punti con 3/5 da due prendendo 2 preziosi rimbalzi offensivi. Abbiamo visto cose peggiori. Porta il secchio, con acqua fresca, al mulino piellino. CI STA

Cepic 6 –Partecipa alla festa. Si sporca di fango entrando nel recinto dei tori quando la corrida impazza. E non si tira indietro. COME A PAMPLONA

Campori 6,5 – Il capitano risponde presente. Si incunea in penetrazione e segna anche una bomba che riporta a distanza di sicurezza la Luiss quando la luna bussò alle porte del buio (cit). Fammi entrare Luca rispose di no. Ma Campori è anche solidità. E in un match così serviva puntellare. E lui è pietra solida. FONDAMENTA

Venucci 6,5 – Tende l’arco immaginario e scocca. Una tripla “soltanto” dall’arciere della Terra di Mezzo piellina. Può dare di più in termini di vena realizzativa. Ma si inserisce alla perfezione come tassello del puzzle di una partita da 1X2. Su di lui è sempre alta l’attenzione avversaria e costringe la difesa a stringere le maglie. Nonostante tutto trova i giusti pertugi per mettere a segno i suoi 9 punti che in un match a basso voltaggio di punti sono una bella fetta di torta (e non chiamatela cecìna sennò Fiorella vi butta fòrì). FIVE AND FIVE

Campanella 7 – Senza Leonzio e con uno straniero da buttare nella mischia in un match delicato come una sfogliavelo si destreggia come un ninja sul ponte tibetano e ricade in piedi come Yuri Chechi dopo un triplo volteggio agli anelli. Alla fine esce con le braccia alzate. E sullo scudo. AU AU AU

