Pielle, oggi a Latina per continuare a volare

La VeroDol CBD Pielle Livorno vola sulle ali dell’entusiasmo e si prepara ad affrontare un’altra insidiosa trasferta, con l’obiettivo di conquistare la sesta vittoria consecutiva

La VeroDol CBD Pielle Livorno vola sulle ali dell’entusiasmo e si prepara ad affrontare un’altra insidiosa trasferta, con l’obiettivo di conquistare la sesta vittoria consecutiva.

Domenica 22 novembre, alle ore 18:00, i biancoblù saranno di scena al Palasport di Cisterna di Latina, dove affronteranno la Benacquista Assicurazioni Latina. La formazione guidata da coach Turchetto dovrà ancora fare i conti con le assenze di Traini e Donzelli, mentre restano in dubbio Gabrovsek e Amici, entrambi da valutare dopo il derby contro Lucca.

Dall’altra parte del parquet ci sarà una Benacquista allenata da coach Andrea Paccariè, attualmente in zona playoff con 10 punti, frutto di cinque vittorie e quattro sconfitte. I padroni di casa arrivano all’appuntamento dopo il pesante stop rimediato sul campo della Scandone Avellino, che si è imposta con il punteggio di 76-56. Latina è una squadra capace di produrre mediamente 77 punti a partita, con il 46% al tiro dal campo, il 62% dalla lunetta e una buona presenza sotto le plance.

Il principale riferimento offensivo è l’ala Aleksa Nikolic, arrivato dalla categoria superiore dopo l’esperienza a Ruvo di Puglia. Con 16 punti e 7 rimbalzi di media, è il miglior realizzatore della squadra e uno degli elementi più utilizzati nelle rotazioni di coach Paccariè, oltre a rappresentare una minaccia costante soprattutto dalla media distanza. A completare il reparto degli esterni troviamo il brasiliano Leonardo Demetrio, proveniente dal campionato sudamericano con il Club Athletico Paulistano, dove viaggiava a una media di 6 punti e 4 rimbalzi, tiratore pericoloso soprattutto dalla lunga distanza. Attenzione anche a Ilario Simonetti, abile nelle penetrazioni, e a Nikola Nonkovic, ex Nocera, giocatore insidioso soprattutto nel gioco vicino a canestro, dove fa registrare percentuali del 60% al tiro.

A orchestrare la manovra offensiva è un trio di playmaker composto da Ruben Zugno, ex Herons, efficace sia dalla media distanza sia dall’arco dei tre punti, Edoardo Di Emidio, particolarmente pericoloso nelle penetrazioni e preciso dalla lunetta con l’88%, e dal giovanissimo classe 2007 Gabriele Calò. Nel reparto guardie spicca l’esperienza del capitano Andrea Pastore, miglior tiratore da tre punti del roster, affiancato dal talento di Lorenzo Donadio, ex Nocera, dotato di una mano particolarmente calda nei momenti decisivi, e da Gianmarco Arletti, pericoloso sia dalla media distanza sia nel gioco vicino a canestro. Completa il reparto il classe 2008 Flavio Dellisanto. Sotto le plance, infine, Latina può contare sulla fisicità e sull’energia di Curtis Nwohoucha, reduce dai 23 punti realizzati contro la Scandone Avellino, giocatore capace di dominare a rimbalzo e garantire una presenza importante nel pitturato.

Una trasferta tutt’altro che semplice, dunque, per la Pielle Livorno, chiamata a confermare il proprio ottimo momento di forma contro un’avversaria competitiva e desiderosa di riscatto. I biancoblù cercheranno di imporre il proprio ritmo e proseguire la striscia positiva, andando a caccia di un’altra vittoria preziosa.

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