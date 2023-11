Pielle-Omegna. Le pagelle: Chiarini croce e delizia. Pagani è top, Campori: che confusione

Nella foto l'argentino Mateo "El Bandolero" Chiarini in uno scatto di Giulia Bellaveglia

Giordano Pagani top scorer con 18 punti. Tra i migliori anche Lo Biondo. Mateo "El Bandolero" Chiarini è Eros e Thanatos, luce ed ombra, amore e oblio. Sconfitta che brucia e maturata come i voli Ryanair: lastminute

di Giacomo Niccolini

La Caffè Toscano Pielle è da applausi. Ma non basta. Non basta recuperare ii 27 punti subiti nel primo quarto, ribaltare tutto e crederci fino all’ultimo possesso. Omegna è squadra forte e compatta, tira bene, non molla l’osso. E i biancoblu fanno di tutto per portarla a casa. Con Chiarini hanno in mano la palla del pareggio ma il Bandolero spara a salve. Finisce con soli due punti di scarto. Si interrompe così la striscia di cinque vittorie consecutive. Dopo Sant’Antimo anche Omegna ottiene lo scalpo della tribù Pielle al PalaMacchia.

Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per il team che, nella giornata in corso, gioca il match tra le mura amiche.

Pagani 7,5 – Giordano! Giordano! Giordano! Ad un orecchio disattento potrà sembrare che lo speaker si sia incantato… ma in realtà “el segna semper lu” come cantava la curva milanista a San Siro verso un indomabile Maurizio Ganz negli anni d’oro del Diavolo. Stasera Pagani è una macchina da guerra sotto canestro. Sia in attacco che in fase di rimbalzi. Regala gioie come Santa Claus con i regali ai bimbi nei villaggi pre-confezionati di Natale quando stoppa e in stile Hulk Hogan dice “No no no” in the face agli avversari. Nei primi 15 minuti segni 14 punti. Poi mette il filo gas fino al termine. Ma è sempre una spina, dolorosa, nel fianco avversario. THE STRIKER

Chiarini 6,5 – Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è da questi particolare che si giudica un giocatore. Un giocatore si vede dal coraggio dall’altruismo e dalla fantasia … De Gregori fraseggiava così ne “La leva calcistica della classe ’68” un poesia in note, un manifesto sportivo cantato da insegnare nelle scuole. El Bandolero è gioia infinita quando si trasforma in Mr. Thomas Edison e accende la lampadina della Pielle nel secondo quarto quando con due bombe e due assist da mille e una notte dà la dinamo alla squadra riportandola sui binari giusti. Mateo è croce e delizia, Eros e Thanatos. Eros allo stato puro quando vede ciò che gli altri non vedono nel matrix delle difese avversarie. Thanatos quando sul 73-74 sbaglia l’ultima penetrazione che regala la palla del +3 a Omegna e quando, dopo il libero sbagliato si ritrova con il pallone in mano del possibile pareggio ma come un Re Mida al contrario confeziona il regalo agli ospiti cercando un assist e trovando una croce. LUCE E TENEBRA

Rubbini 6 + Il Mago prende il cilindro soprattutto nella parte finale del match, forse un po’ troppo tardi per i ritmi dello show di magia a cui ci ha abituato, e tira fuori i conigli nascosti nel cappello nutrendoli di carote da tre punti e buona regia. Fondamentale la sua bomba che riporta la Pielle con il muso avanti sul 61-60. In trenta minuti di gioco fornisce ritmo e visione. Da buon regista cerca di girare il miglior film per la sua Pielle. In fase di montaggio da tagliare e rivedere però qualche scena. CIAK SI GIRA

Diouf 6,5 – Che dire? Si fa trovare presente. Sempre. Quando Cardani chiama, Momo risponde alzando la mano e sporgendosi dal banco. Lievemente meno carico a molla della scorsa uscita casalinga ha però il merito di mettere a segno un 4/5 e di accaparrarsi 5 rimbalzi in difesa. Il Quinto Moro è un fattore. Non si può negare. Quando c’è si sente. La sua presenza nel pitturato è, per le difese avversarie, l’accordo dissonante in un’orchestra di ubriachi (cit. Cristicchi). TI REGALERO’ UNA ROSA

Ferraro 4,5 – Salvate il soldato Max. Per Ferraro parte il segnale radio “M.I.A”. Missing in Action lanciato dal colonnello Trautman nella jungla del PalaMacchia che per lui si trasforma stasera in un Vietnam dove i piemontesi diventano i vietcong che lo tengono in ostaggio. Solo che non c’è Rambo a portarlo via da lì. E davanti alla sua virgola e al meno 2 di valutazione spalmato per circa 18 minuti alla domanda “E ora che si fa?” non resta che rispondere una sola cosa. ACCERCHIARLI LO ESCLUDO…

Lo Biondo 7 – La goccia cinese che si trasforma in artiglieria pesante. Sotto traccia e quando serve non vende solo sogni ma solide realtà. Subisce cinque falli e prende 6 rimbalzi. Ma mette anche 15 punti e strappa un 20 di valutazione. Numeri non da poco. Numeri che gli consegnano il pass per la nomination tra i migliori biancoblu in campo. Magro bottino fatto di aritmetica di fronte a una sconfitta dall’epopea romantica in pieno stile Ryanair: lastminute. Ma sulla pista dell’atterraggio di un viaggio d’alta quota c’è scritto sicuramente il suo nome. VOLA PILOTA AD ALTA QUOTA FAMMI VEDERE IL MONDO DA LASSU’

Laganà 5,5 – Sto giro di giostra i suoi errori dalla lunga pesano. L’unica triplona che entra (1/5 dalla linea dei 6,75) è sulla sirena del terzo quarto che illude e fa sperare, accende e sorprende portando i suoi ad un momentaneo +4. Fa un lavoro oscuro come fiume che scorre sotto terra con i suoi 4 assist. Ma il monte punti piange l’apporto del numero 99 che stasera termina con uno score pari a 6. TROPPO POCO PER SOGNARE

Campori 5 – Che confusione! Sarà perché ti amo, cantavano i Ricchi e Poveri. Sarà forse per il troppo amore ma il capitano biancoblu, stasera, non c’è. Sarà che si sfalda come neve al sole, sarà quel che sarà… ma stasera non è sera. Le frequenze non sono sintonizzate sui canali biancoblu e la radio gracchia a ripetizione. Stazione da registrare. FM/AM

