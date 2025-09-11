Pielle, parte la campagna abbonamenti

La Verodol CBD Pielle Livorno è lieta di annunciare l’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026 “Da sempre – al mio posto – per sempre”.

Dalla giornata di venerdì 12 settembre sarà possibile sottoscrivere le tessera al Pielle Livorno Store, situato in via Cogorano 6, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato dalle 9:15 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:45.

Fino a martedì 16 settembre (compreso), la campagna sarà riservata agli abbonati della stagione 2024/2025 per i rinnovi e conferme; dalla giornata di mercoledì 17 settembre, via alla vendita libera. Si consiglia il pagamento tramite carta o bancomat. A causa dei noti ritardi, non è stato possibile attivare nessuna formula di rateizzazione.

In attesa di ricevere le card, in fase di sottoscrizione dell’abbonamento per la stagione 2025/2026 sarà rilasciata una ricevuta in formato A4 da presentare nel momento in cui le suddette tessere arriveranno presso c/o il Pielle Livorno Store.

Si raccomanda, inoltre, la massima pazienza, dal momento che la procedura di abbonamento, così come quella dei biglietti, richiederà l’inserimento di numerosi dati personali (si consiglia di portare un documento d’identità). Dalla stagione sportiva 2025/20626, infatti, nel basket italiano diventa obbligatorio l’acquisto di un abbonamento (già lo era) e biglietto nominali, ovvero personale e non cedibile, per assistere alle partite di Serie A, A2 e B. La novità principale riguarda i tifosi in trasferta, che dovranno acquistare il biglietto entro le 19:00 del giorno precedente la gara.

Nelle grafiche, che potrete scorrere nella gallery dopo la prima foto principale, tutti i prezzi e i settori.

