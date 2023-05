Pielle, Petronio è il nuovo direttore generale

La Unicusano Pielle Livorno comunica di aver sottoscritto un accordo di collaborazione con Gianluca Petronio nell’ottica di un progetto sportivo triennale.

Petronio, che ricoprirà il ruolo di direttore generale, 63 anni, bolzanino di nascita ma udinese d’adozione, ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera nel mondo della palla a spicchi.

Dopo una prima fase vissuta da allenatore (sei stagioni in qualità di assistente allenatore e responsabile del settore giovanile a Jesi, in Serie A), Petronio negli ultimi tre anni della sua esperienza marchigiana matura l’idea di indirizzarsi verso la carriera dirigenziale, scelta che si concretizza nel successivo quadriennio (dal 2006 al 2010, Serie A2) a Casale Monferrato, fortemente voluto da Marco Crespi (mentore tra gli altri anche di coach Marco Cardani).

Dal 2010 al 2013 ricopre il ruolo di dirigente responsabile della prima squadra alla Reyer Venezia (A1), salvo poi trasferirsi a Verona per un altro triennio (dal 2013 al 2016, Serie A2) in qualità di direttore sportivo e successivamente a Tortona (A2) in veste di responsabile dell’area tecnica.

Ultima esperienza, da general manager (dal 2019 al 2022), al Bergamo Basket 2014.

