Pielle, Petronio si presenta: “Livorno piazza speciale. Puntiamo più in alto possibile”

Le parole del nuovo direttore generale della Triglia a canestro: “Sono ben consapevole di cosa c’è da fare - ha precisato - Livorno è una piazza speciale, una capitale del basket che si studia anche dall’esterno"

È stato presentato nel pomeriggio di martedì 6 giugno nella sala Stucchi del Grand Hotel Palazzo, il nuovo direttore generale della Unicusano Pielle Livorno, Gianluca Petronio: “Sono ben consapevole di cosa c’è da fare – ha precisato – Livorno è una piazza speciale, una capitale del basket che si studia anche dall’esterno. Penso che in questo momento diversi colleghi provino invidia nei miei confronti, vedere una sala così piena per la presentazione di un dirigente è incredibile”.

L’idea della Pielle è quella di gettare le basi per un progetto triennale: “Ho accettato questa sfida perché spero di accompagnare la Pielle il più in alto possibile. Una società che non guarda soltanto alla prima squadra, ma anche ad esempio al settore femminile sul quale oggi tutti stanno investendo”.

Ad introdurre il nuovo dg, il vice presidente Francesco Farneti assieme a tutti gli altri membri del cda: “Gianluca avrà un ruolo centrale; si tratta di un dirigente che non ha certo bisogno di presentazioni, dal momento che il suo curriculum parla chiaro”.

