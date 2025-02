Toscana Legno Pielle- Solbat Piombino: 13-3 (5′)

Reduce dalla sconfitta sul campo di Sant’Antimo, e dopo due trasferte consecutive, la Toscana Legno Pielle Livorno torna a respirare aria di casa, sfidando sul parquet del Pala Macchia il Basket Golfo Piombino

Avvio sprint per i ragazzi di coach Campanella che nei primi 4 minuti mettono subito sotto gli ospiti con un parziale 11 a 1 frutto di una bomba di Venucci e di belle giocate targate Leonzio-Hazners. Piombino imbambolato.



Sulla strada dei ragazzi di coach Federico Campanella un avversario assolutamente da prendere con le molle, fresco di vittoria contro Chieti (ufficialmente esclusa dal campionato) e recentemente affidata a coach Lorenzo Formica. Tra i migliori realizzatori in maglia gialloblù spiccano Leonardo De Zardo (che coach Campanella conosce bene per averlo avuto a Piacenza…), il giovane lungo scuola Don Bosco Ivan Onojaife, il tiratore Matteo Nicoli e l’italo/americano Tyler Cartaino. In cabina di regia Gianluca Frattoni è un esterno di grandissimo talento, spalleggiato dall’ex Libertas, Francesco Forti. E ancora: Nicolò Castellino, l’altro ex Libertas Andrea Sipala, Stefano Longo e Nicolò Ianuale, tutti elementi di portare il proprio mattoncino e schegge impazzite nel momento di indirizzare le partite.

In casa Pielle, squadra al completo per coach Campanella e soltanto un obiettivo: tornare a vincere.

