Pielle. Post Campanella, i nomi per la panchina

La redazione di QuiLivorno.it analizza, seguendo alcune piste di mercato e i vari rumors da "basket caffè", alcuni nomi di head coach papabili per ricevere in mano il pesante testimone di Federico Campanella sulla panchina della Pielle Livorno

di Giacomo Niccolini

Federico Campanella, “the day after”. Quello che in pieno stile meme alla John Travolta ti giri a sinistra e a destra come a dire “che succede?”. Il giorno dopo. Quello in cui c’è sempre una sensazione un po’ strana, tra l’assenza e la speranza, per chi rimane senza coach in una fase così delicata della stagione in cui anche il regolamento per tesserare un possibile sostituto non ti viene incontro. Perché dopo la deadline del 28 febbraio tutto sembra più difficile. Serve un coach che non abbia allenato mai in questa stagione, o che lo abbia fatto in un campionato minore o che lo abbia fatto in un campionato estero. E allora partono subito il toto-nome. E il bar del basket della redazione di QuiLivorno.it non poteva stare a guardare e si è subito messa a tavolino a cercare, carpire, sentire e annusare i vari rumors.

Partiamo dalla pista estera, quella che lo stesso presidente Francesco Farneti non ha escluso durante la puntata di Toscana Basket, la trasmissione di Alessandro Guerrieri dove ha annunciato l’addio ufficiale a coach Campanella. Seguendo questa scia il primo nome della “wish list” che ci può venire in mente è quella del giovane, classe 1995, ma esperto coach Carlo Finetti. Senese doc, ex head coach di Udine nel finale di stagione 2022-23, da due stagioni migrato in Germania prima ai Tigers Tuebingen come vice e poi, da luglio 2024, negli “Accademici” di Heidelberg come vice. Potrebbe per lui rappresentare un nuovo trampolino di lancio verso l’Italia e verso il basket che conta proprio grazie ad un finale di stagione importante con la Pielle.

Secondo profilo che ci viene in mente e che il pubblico piellino conosce già molto bene potrebbe essere quello di coach Michele “Mich” Belletti, secondo di Cardani nella scorsa stagione e quest’anno head coach della Costone Siena attualmente impegnata nella B interregionale nella fase dei play-in Gold in nona posizione senza. Il rischio, a nostro avviso, che in un finale di stagione delicato e incandescente come questo un coach giovane se pur valido come “Mich” rischierebbe di bruciarsi se le cose non dovessero andare.

In città e sui social è circolato anche il nome di coach Fabio Di Bella, allenatore pavese di origine classe 1978, attualmente ai box, head coach per due stagioni all’Omnia Pavia in serie B dove ha registrato 20 vittorie e 11 sconfitte e da una stagione non molto fortunata a Casale Monferrato dove lo score non pende proprio a suo favore con 6 vittorie e 21 sconfitte. Potrebbe essere il palcoscenico giusto per cercare un rilancio e ritrovare quel feeling con la vittoria che lo aveva caratterizzato nella sua Pavia.

Altra vecchia conoscenza dei parquet labronici l’ex Mabo Livorno Alessandro “Alex” Finelli attualmente head coach della Stella Ebk Roma in serie B interregionale. Profilo di sicuro spessore il suo e dal profondo, lungo e stimato curriculum. Un allenatore dalla comprovata esperienza che ha calcato i parquet di tutte le serie e delle più importanti panchine della pallacanestro italiana. Attualmente all’undicesimo posto nella fase dei play-in Gold con la compagine romana.

Passiamo alle piste più calde che si stanno invece facendo strada nelle ultime ore. Due i nomi in pole-position per prendere in mano il testimone di coach Campanella.

Il primo, rilanciato anche in serata di martedì 18 marzo da Mondo a Spicchi, è quello di Gabriele Grazzini, originario di Montecatini Terme ed ex head coach di Bergamo Basket con cui ha vinto la B Interregionale. Dal 2002 allena a livello internazionale e nel suo palmares può vantare oltre a 3 campionati vinti, 2 Coppa Italia ed una finale per il titolo austriaco under 19. Può anche vantare molti anni di esperienza anche in serie A2. Per IBA, International Basket Academy, coach Grazzini è il capo allenatore della U20 della squadra che compete in EYBL.

Seconda suggestiva e affascinante pista è quella di Andrea Turchetto ex EuroBasket Roma e assistente dell’Olimpia Milano.

Chiudiamo il cerchio con due nomi di sicura suggestione. Ultima carta di questo mazzo di prime scelte è senza dubbio un nome di sicura e comprovata esperienza: stiamo parlando di coach Roberto Russo. Livornesissimo, attualmente head coach in serie B interregionale dell’Olimpia Legnaia Firenze, rappresenterebbe quel continuum labronico su di una panchina sanguigna, proprio come piace ai tifosi biancoblu. Allenatore di grande carattere e polso, rappresenterebbe una scelta tecnico-passionale davvero avvincente per una rincorsa finale verso un playoff infuocato che, siamo sicuri, uno come lui potrebbe cavalcare.

Ultimissimo nome che circola nell’ambiente è quello di Luca Angella, attuale preparatissimo head coach dell’Us Livorno Basket in serie C, sempre per perseguire quel filo rosso labronico che potrebbe dare un quid in più in ottica grinta.

Adesso la palla in mano alla dirigenza piellina. Nelle prossime ore si dovrebbe ufficialmente sciogliere la riserva, iniziando così a programmare la ripartenza dopo queste scosse di terremoto.

