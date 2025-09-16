Pielle, prima tegola: si ferma Alibegovic

L'ecografia ha evidenziato una distrazione di primo grado al gemello mediale della gamba sinistra. L’atleta sarà rivalutato all’inizio della prossima settimana

La Verodol Cbd Pielle Livorno, attraverso il proprio staff sanitario, comunica che l’accertamento ecografico a cui è stato sottoposto nella giornata di domenica 14 settembre l’atleta Denis Alibegovic ha evidenziato una distrazione di primo grado al gemello mediale della gamba sinistra. L’atleta sarà rivalutato all’inizio della prossima settimana e nel frattempo ha già iniziato le cure del caso.

