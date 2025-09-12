Pielle pronta alla sfida di Supercoppa con Herons

FOTO NOVI

Turchetto: "Dopo cinque settimane di intenso lavoro, con la semifinale di Supercoppa iniziano finalmente le gare ufficiali. Siamo ancora un cantiere aperto, ma sarà stimolante confrontarci subito con un avversario di grande valore"

Tutto pronto al Pala De Andrè di Ravenna per la Supercoppa 2025 di Serie B; la manifestazione, organizzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro, vedrà scendere in campo Treviglio, Pallacanestro Montecatini, Herons Montecatini e Verodol Cbd Pielle Livorno. E saranno proprio quest’ultime a chiudere il programma della seconda giornata, con palla a due fissata per sabato 13 settembre alle 21

La compagine termale, affidata ancora una volta a coach Barsotti, ha completamente cambiato pelle rispetto alla passata stagione, inserendo giocatori del calibro di Lukas Aukstikalnis, l’ex Libertas Antonello Ricci, Rossi, Giombini e Chinellato; assieme a loro lo zoccolo duro formato da Benites, capitan Natali, Dell’Uomo, Sgobba per un roster di altissimo profilo, profondo e di qualità.

In casa Pielle, sicuro assente Luca Campori alle prese con il recupero post intervento.

Andrea Turchetto – “Dopo cinque settimane di intenso lavoro, con la semifinale di Supercoppa iniziano finalmente le gare ufficiali. Siamo ancora un cantiere aperto, ma sarà stimolante confrontarci subito con un avversario di grande valore. L’obiettivo è testare il nostro punto di partenza in vista di una stagione che ci auguriamo lunga e impegnativa. Arriviamo pronti, nonostante il periodo particolare, e siamo certi che emergeranno spunti importanti per il nostro percorso futuro”.

Mattia Venucci – “La Supercoppa ci mette subito di fronte a una squadra di altissimo livello: molti degli acquisti estivi degli Herons Montecatini arrivano da categorie superiori e tra le loro fila c’è anche il miglior giocatore dello scorso campionato (Aukstikalnis, ndr). Per noi sarà un banco di prova prezioso, un’occasione per accelerare il nostro percorso di crescita”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©