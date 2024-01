Pielle-Rieti, le pagelle. Rubbini torna a fare abracadabra, Loschi: welcome back!

Un super Rubbini, un immenso Lo Biondo e un Pagani in giornata "UP" mettono la quinta ai padroni di casa che dal terzo quarto in poi allungano in scioltezza portando a casa due punti d'oro. Molto bene anche Loschi che torna a pieno nella rotazione di coach Cardani

di Giacomo Niccolini

La Pielle torna alla vittoria. Lo fa con grande capacità, determinazione e concentrazione in un match tutt’altro che facile dovuto anche alla difficoltà di smaltire le scorie, soprattutto mentali, di un derby sfumato negli ultimi secondi. Davanti alla Caffè Toscano c’è una Rieti che impatta al meglio il match mettendo in difficoltà la difesa biancoblu. Ma un super Rubbini, un immenso Lo Biondo e un Pagani in giornata “UP” mettono la quinta ai padroni di casa che dal terzo quarto in poi allungano in scioltezza portando a casa due punti d’oro.

Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per il team che, nella giornata in corso, gioca il match tra le mura amiche.

Rubbini 8 – Negli anni 90′ imperversava un gioco sul pc, un classicone dei “punta e clicca”. Si chiamava Simon The Sorcerer, Simone lo stregone. Il numero 5 riattacca la corrente dopo il blackout del 7 gennaio, alza la saracinesca e attacca l’insegna: Insert Coin. Qua, signore e signori, si gioca alla grande. Si mette in testa il cappellone viola e il mantello da evocatore e tira fuori una prestazione da otto in pagella grazie ai suoi “abracadabra” due quarti immensi dove tiene in piedi la baracca a suon di bombe con un 3/3 dalla lunga. THE WIZARD IS BACK ON THE STAGE

Lo Biondo 8 – Che finimondo per un capello… Lo Biondo caduto sul parquet! Parafrasando il tormentone di Edoardo Vianello tornato in auge grazie a Miss Keta il Lo Biondone biancoblu è garanzia. Pura. Assicurazione. Ticket vincente all’ippodromo. Scommessa vinta in partenza. Palla a lui, combinazione, gira la manopola e… punti in cassaforte, lontano dall’assalto alla diligenza di Rieti. Le sue percentuali sono da adrenalina pura (Duplex paura!). E anche stasera top scorer. Anche stasera il solito 22ello messo a registro. COSA VUOI DI PIU’ DALLA VITA? UN LO BIONDO!

Loschi 7 – Torna in partita al cento per cento dopo l’apparizione nel derby. Il “suo” pubblico lo osanna appena mette piede in campo, appena ne mette a segno uno, appena si gira e saluta la curva. Stasera stesso minutaggio del derby ma impatto nettamente più incisivo con 8 punti a tabella figli di due bombe e due liberi. Loschi è tornato ed è il miglior acquisto che la Pielle potesse fare. WELCOME BACK MR. LOSCHI!

Manna 6,5 – C’è gloria anche per il Giorgione piellino. Se la vita ti da solo limoni tu cosa fai? Fai limonate! Se Cardani ti da solo due minuti di gioco tu cosa fa? Metti a segno una tripla! Semplice. CHAPEU

Diouf 6,5 – Fa quello che deve fare. E lo fa bene. Sotto la voce menù biancoblu, dopo un antipasto di bombe di Lo Biondo e un “primo di assist” di Chiarini la Casa consiglia di farsi servire ben caldi 7 rimbalzi strappati dalle plance dal Quinto Moro di Livorno e sei punti serviti “da sotto”. Non rimarrete delusi. E per “sgrassare” a fine cena uno “stoppone” fatto in casa. PANTAGRUELICO

Campori 5,5- Impreciso dal campo. Le sue percentuali sono indice di un momento non proprio idilliaco per il numero 77. Lo dimostra anche il nervosismo sul parquet che gli costa un tecnico contro quando la partita era praticamente in ghiaccio. Dal canto suo riesce a gestire comunque il gioco smistando sei assist. Vede la riva della sufficienza ma fa fatica a raggiungerla. SI PUO’ FARE DI PIU’

Chiarini 7 – Sì vero… magari non ha brillato come altre volte, sì vero… magari non è stato travolgente come altre gare, sì vero… magari non è stato l’hombre del partido. Però… però…però… che bello vederlo giocare e fare delle aperture di altro e alto livello. Trova i compagni alla perfezione smarcandoli per tiri belli, limpidi e puliti. Mette a segno sei assist tutti di qualità e porta dieci punti in dote al corredo piellino. Alla fine c’è. Anche se a corrente alternata, anche se un mezzo tono sotto. È sempre una bella sinfonia da… sentire. IMPRESCINDIBILE

Laganà 5,5- Poco, pochino. Un tiro da tre su 4 tirati verso il canestro. Poi poco altro da aggiungere al pentagramma di emozioni. Fa la sua parte in cabina di regia regalando 5 assist. Stasera apre il mantello e si nasconde. L’UOMO OMBRA

Pagani 7,5 – Ah bene vederlo così là sotto. Sfrutta tutti i centimetri e i chili che madre natura gli ha dato a disposizione. La sotto è Baghera contro Shere Khan, è Batman contro Joker, è Leonida contro Serse. Realizza 16 punti. Subisce 4 falli perché… come lo fermi il panzer stasera se non levandogli la mano? Fa la sua parte nella colonna dei rimbalzi. Oggi è colonna d’ercole. Anzi è Ercole. Che sostiene la Pielle nel palmo della sua mano. MITOLOGICO

Ferraro 5,5 – Due falli commessi, 1/3 dalla lunga e 0/1 da due in sedici minuti. Aggiungi una buona difesa. Troppo poco per il sei. RIMANDATO A SETTEMBRE

Condividi:

Riproduzione riservata ©