Pielle, riprovaci! A San Vendemiano di scena gara 2

Dopo il prezioso blitz esterno in gara-1, i ragazzi di coach Turchetto tornano a Conegliano con l’obiettivo di allungare nella serie e mettere un piede in semifinale

Secondo atto della serie playoff tra Toscana Legno Pielle Livorno e Rucker San Vendemiano. Dopo il prezioso blitz esterno in gara-1, i ragazzi di coach Turchetto tornano a Conegliano con l’obiettivo di allungare nella serie e mettere un piede in semifinale.

Il successo di domenica scorsa (88-94 il punteggio finale) ha ribaltato subito il fattore campo e complicato i piani della formazione veneta, che ora si ritrova con le spalle al muro. Una vittoria dei labronici anche questa sera significherebbe tre match point consecutivi, due dei quali da giocare in un vicino campo neutro (probabilmente Pistoia) un’occasione che la Pielle non può permettersi di sprecare.

Ma attenzione: San Vendemiano ha dimostrato di essere tutt’altro che arrendevole. Guidati da un incontenibile Andrea Tassinari — 27 punti e una mano caldissima da tre (6 su 9) — e da un solido Alberto Cacace (23 punti e 12 rimbalzi), i padroni di casa hanno tenuto il match in bilico fino all’ultimo.

Se c’è però un’incognita che pende sulla testa dei veneti, è legata alla prova sottotono di due elementi chiave come Gluditis e Oxilia, rimasti lontani dagli standard abituali. Il lettone, top scorer stagionale, è stato ben limitato dalla difesa biancoblù e ha chiuso con un bottino dimezzato rispetto alla sua media. Per i livornesi sarà fondamentale continuare a togliergli ritmo, così come impedire a Oxilia di prendere fiducia.

Sul fronte Pielle, il focus è ora sul reparto lunghi, che nella prima uscita non ha avuto il giusto impatto. I falli hanno condizionato la prestazione sotto canestro, in particolare quella di Vedovato, che ha vissuto una serata complicata anche sul piano emotivo, vista la sua storia con la maglia di San Vendemiano. Il suo apporto potrebbe essere un fattore determinante per gara-2, specie se riuscirà a canalizzare meglio l’energia.

La vera spinta, però, è arrivata ancora una volta dal perimetro: Leonzio, Venucci e Bonacini hanno fatto la differenza, mostrando leadership, esperienza e lucidità nei momenti chiave. Sono loro, al momento, il motore della squadra, capaci di tenere alto il ritmo e trascinare anche il resto del gruppo.

Con il fattore campo già ribaltato, un altro colpo in trasferta spalancherebbe alla Pielle la strada per chiudere i conti tra le mura amiche. Ma San Vendemiano non ha intenzione di arrendersi: ci sarà da battagliare.

