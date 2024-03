Pielle-Salerno, le pagelle. Loschi no mercy dalla lunga. Pagani, l’uomo importante là sotto le plance

Tutta la grinta di Federico Loschi in un appoggio a canestro con tanto di "mano in faccia" all'avversario. Foto di Giulia Bellaveglia

Oggi si fa fatica ad eleggere un MVP, scettro che si contendono Loschi e Pagani ma anche un pensierino sul ritorno al feeling con il canestro di Lo Biondo. Ed ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per il team che, nella giornata in corso, gioca il match tra le mura amiche

di Giacomo Niccolini

Cinque giocatori in doppia cifra, tredicesima vittoria consecutiva e un bel +4 solido di distanza da Herons e un momentaneo +6 dalla Libertas (in attesa del recupero contro Sant’Antimo). La Pielle anche contro Arechi Salerno dimostra di avere la vera stoffa da capolista, in tutti i sensi. Mentalità, carattere, fisicità, tecnica e… tigna. Anche quando le cose non vanno benissimo e nel secondo quarto la penultima in classifica fa 29 punti. La capacità di raddrizzare la barra del timone è magistrale. Oggi si fa fatica ad eleggere un MVP, scettro che si contendono Loschi e Pagani ma anche un pensierino sul ritorno al feeling con il canestro di Lo Biondo.

Loschi 8 – Come un giovane Zio Paperone alla ricerca dell’oro nel Klondike il buon Federico biancoblu trova la vena dell’oro dalla linea dei 6,75 e non la molla più. Si mette là in carlinga e bombarda con una mitragliatrice di “ciuf” che mettono le ali alla Pielle. Tira con un 6/10 totale dal campo e si mette la fascia di top scorer. E come la Red Bull… LOSCHI TI METTE LE ALIIIIII

Pagani 7,5 – E’ lui il Re Mida del canestro da sotto. Imbeccato più volte alla perfezione trasforma i palloni in punti preziosi. In difesa non è certo uno che si sposta facilmente o che fa molti complimenti. E come girate e rigirate le facce di questo cubo di Rubik il risultato è sempre uno e soltanto: devastante. ARMA LETALE

Lo Biondo 7,5 – (Lo) Biondo era e bello e di gentil aspetto, scriveva un certo Dante Alighieri raccontando dell’incontro con il Principe Manfredi, estasiato dalla figura del figlio di Federico II di Svevia. E come il poeta fiorentino anche il popolo piellino torna ad estasiarsi del suo numero 9. Andrea si scrolla di dosso come un Terranova uscito dalle fredde acque del Sand Creek la brutta prestazione di Piombino. Lo 0/8 da tre si trasforma in 6/11 dal campo. Alza le mani al cielo come a dire era ora alla prima bomba che rompe la maledizione. E come nelle favole alla fine la brutta zucca si trasforma in carrozza di cristallo dove sale con tutta la squadra, direzione? Tredicesima di fila. ER PRINCIPE

Chiarini 7 – Vero e proprio olio motore di questa squadra. Tra palco e realtà, tra sogno o son desto, tra serio e faceto, il bandolero non è stanco. E costringe le tenaglie avversarie a 7 falli su di lui per cercare di fermare l’onda biancoceleste. Percentuali non eccelse in attacco e un po’ polverose questa sera. Ma è lui il Denzel Washington piellino in “The Equalizer” quando in tre secondi analizza la situazione e mette a fuoco il suo piano d’attacco facendo fuori tutti e fermando il cronometro compiacendosi della strage appena effettuata. Nei suoi occhi c’è un intero libro di tattica. Nelle sue vene scorre basket liquido. Nelle sue mani l’alchimia per rendere tutto ciò reale. ART DIRECTOR

Manna 6 – Cardani gli concede 4 minuti e lui fa quello che c’è da fare. E domani pasticcini per i due punti segnati davanti al pubblico amico. BIGNÈ

Diouf 6 – Un po’ in ombra rispetto a quanto di bello e potente ci ha abituati a vedere. In attacco è un po’ appannato. A rimbalzo, alla fine, comunque ne strappa 6 e in difesa cresce con il passare dei minuti. L’Airone Nero stavolta rimane a bordo lago pronto a rispiccare il volo per il prossimo viaggio. KISS&FLY

Ferraro 6,5 – Se ci fosse un concorso per il miglior giocatore del primo quarto senza ombra di dubbio lo scettro sarebbe suo. Indiavolato nei primi minuti segna 8 dei suoi 10 punti totali mettendo a segno anche una bomba. Necessario “QB” come nelle ricette di Nonna Pina e delle sue tagliatelle. Ma il misto di energia è lui, è la vigorilla di Camelottiana memoria. MR. PRIMO QUARTO

Campori 6 – C’era una volta una casa di paglia, una casa di legno e una di mattoni. In alcuni casi sembra proprio l’architetto fiabesco autore della struttura di paglia. Ma nel complesso è invece il maialino astuto che costruisce intorno alla Pielle la casa di mattoni anti-soffio del lupo. STAY ROCK, STAY CAMPORI

Laganà 7 – Autore del canestro del Camerlengo, quello dell’estrema unzione nei confronti di un Salerno che aveva provato a emettere un rantolo di vita sul 70-60. Lui è il no-mercy che si srotola come un tappeto volante portando per mano l’attacco, volando sopra un deserto di emozioni che lui, sfregando la sua lampada d’ottone, accende. ALADIN

Rubbini 6 – Spalma grinta sul pane secco di una partita arida di noia. Ma non basta per brillare di luce propria come ha fatto al PalaTenda. Il Mago stavolta tiene nascosta nel mantello la bacchetta magica. E sapete cos’ha in testa il mago Walter, quando un trucco gli riesce non pensa più a niente, cantava il Liga nazionale. E The Wizard Rubbini, forse appagato dei suoi recenti e riusciti trucchi piombinesi e non solo, stasera ripone il coniglio nel cilindro. ABRACA… A RIPOSO

Dadomo e Cristofani SV – Due minuti e undici secondi di gloria per la riserva verde della Caffè Toscano. Due minuti che, diciamoci la verità, alla loro età avremmo voluto goderci un po’ tutti davanti a un pubblico così. BENZINA… VERDE

Cardani 8 – È lui soggetto verbo e predicato di questo filotto da record di vittorie. Il coach che dà del tu al perfezionismo anche stasera non sbaglia nada. Ruota dodici effettivi. La sua squadra canta. E lui è il direttore di un’orchestra da prima… de “La Scala”. ZUBIN METHA

