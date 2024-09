Pielle-Sant’Antimo, le pagelle. Leonzio ruggisce, Venucci bombarda

Mattia Venucci, man of the match con 18 punti e 26 di valutazione e 4/6 dalla lunga

di Giacomo Niccolini

La Pielle esulta. Ma che fatica! Partita specchio di quel che sarà questo campionato: una sofferenza lunga 38 match. Biancoblu dalla doppia faccia in cui per due quarti lasciano in mano il pallino agli avversari e poi si prendono la scena, strappando applausi a quel pubblico che, ogni volta, riesce sempre a stupire. Man of the match Mattia Venucci che condivide lo scettro di migliore, a onor del vero, con Leonzio.

Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per la squadra che gioca in casa.

Venucci 7,5 – Il Robin Hood biancoblu tira fuori le sue frecce dalla faretra e colpisce dall’arco come Legolas al Fosso di Helm: 4/6 dalla lunga e mammamia la Pielle vola. Ma è anche abile a mettersi un bersaglio rossofuoco addosso e a farsi infilare dai tori avversari che vedono rosso e sfondano su di lui. Sei falli subiti. Il miglior attacco è la difesa talvolta ma dalle sue mani nascono gioie. E che gioie. Hop hop hop gadget-triple e la Toscana Legno si infiamma. IN THE NAME OF

Leonzio 7,5 – Il suo gioco da “4” con tripla e canestro supplementare spezza come un Tronky il match. Ma lui più che Tronky è un Cucciolone dieci-morsi-dieci buono da mordere e fresco refrigerio per i bollori piellini che stavano venendo dopo i primi due quarti diciamo non proprio da hall of fame. Così ci pensa lui, sor Ennio da Chieti, che ci piazza il ventello. Anche nel suo caso, è Leonardo Di Caprio in Prova a Prendermi tanto che ne subisce 5. E non si ferma. Quando decide di giocare accende l’interruttore, la sala giochi si illumina, ed è una girandola di emozioni. INSERT COIN

Campori 6,5 – Il capitano c’è. Il solito trattore che ara la difesa. Che fa girare la squadra. Silente spesso, ma presente. Un po’ come la ghost track. Se lasci andare il disco quella suona. E Campori vuol dire fiducia. Sicurezza. Come l’abbraccio caldo quando fuori piove. CAPITANO MIO CAPITANO

Del Testa 6 – Di lui ci ricorderemo, in questa prima giornata di campionato, specialmente la cazzimma. La voglia di esserci. Due triple nei momenti chiave e un atteggiamento da leader in campo come piace a quelli che al collo hanno una sciarpa biancoblu e cantano “La mia ragazza dice sempre che…”. Proprio a loro si è rivolto spesso. Le statistiche non brillano ma 6 punti li mette a segno. E quello sguardo un po’ così da Rebels è quello che piace a quelli di via Allende. RIBELLE

Cepic 6 – Si può dare di più, cantava un fantastico trio sanremese qualche anno fa. Cepic, come le lucine di Natale, si accende a intermittenza. Ma alla fine porta l’acqua al mulino con 7 rimba, 4 punti segnati e 4 falli subiti. SI PUO’ FAR MEGLIO… MA ABBIAMO VISTO ESORDI PEGGIORI

Vedovato 5,5 – Complice del ritardo di Amazon sulla consegna completa del reparto lunghi non riusciamo a vedere il miglior Vedovato che vorremmo. Imbrigliato dal gioco di Sant’Antimo che chiude bene là sotto non convince come dovrebbe. Dal campo è 0/3 chiude con 3 rimbalzi catturati. CONTRATTO

Paesano 5 – Vale un po’ quanto detto per il collega di reparto. Là sotto la Pielle oggi non brilla se si pensa che circa l’80% del bottino è venuto dagli esterni. A volta la statistica è fredda e poco poetica ma rischia di essere una buona fotografa. DA RIVEDERE

Bonacini 7 – Ci piace. Pollicione in su per il play-guardia che dimostra di avere tante carte da stendere sul panno verde. Quando ingrana la ridotta la jeeppina della Pielle sale su veloce anche in salita. È lo zucchero che usa la Toscana Legno per far andare i muscoli, è la barretta di cioccolato quando fuori il termometro segna -7. Bonacini subisce 6 falli e segna 15 punti. Severo e chirurgico da tre quando serve con il suo 1/1 dall’arco, scialla da 2 con il suo 4/6. E incamera una prestazione di tutto rispetto. Suona il corno della riscossa quando dando morale alla truppa. ARREMBANTE

Donzelli 5,5 – Con il suo fisicone si può chiedere di più. Fa a sportellate tirando giù sette palloni dalle plance ma il batti-batti non basta. Da lui voglia il Tagadà. SULLE GIOSTRE

Coach Campanella 6,5 – Il suo voto è una sintesi quasi aritmetica tra il 5 dei primi due quarti e il 7,5 della seconda parte del match. Forse stordito dalla prima in casa davanti a un pubblico da occhi lucidi (clicca qui per l’intervista post-partita) l’allenatore labronico ci mette un po’ a prendere in mano il bandolo della matassa. Poi srotola il filo come Arianna nel labirinto di Minosse e alla fine come Teseo, trova l’uscita per la vittoria. MITOLOGICO

