Pielle, scontro al vertice: a Roma per il primato in solitaria
La formazione giallorossa guidata da Marco Calvani è reduce da un periodo di forma straordinario: sette vittorie consecutive, l’ultima delle quali nel delicato scontro diretto contro Latina, vinto per 80-89
Archiviata la grande vittoria nel big match contro la Paperdi JuveCaserta 2021 (80-74), la Verodol CBD Pielle Livorno è pronta a spiccare il volo verso la capitale. Ad attenderla la Virtus GVM Roma 1960, in una sfida valida per il primato in classifica e che promette spettacolo ed energia su entrambi i fronti.
La formazione giallorossa guidata da Marco Calvani è reduce da un periodo di forma straordinario: sette vittorie consecutive, l’ultima delle quali nel delicato scontro diretto contro Latina, vinto per 80-89. Un roster ricco di esperienza, qualità e profondità, composto da veterani solidi e giovani pronti a lasciare il segno.
Tra i protagonisti principali spicca Leonardo Battistini, miglior realizzatore della Virtus con 14 punti di media e miglior rimbalzista con 8 catturati a partita. Al suo fianco il metronomo della squadra, Yancarlos Rodriguez, punto di equilibrio dei giallorossi: ottime percentuali al tiro e grande visione di gioco, fondamentale nell’innescare i compagni.
Da tenere sotto osservazione anche Ivan Majcunic, guardia/ala croata micidiale dalla lunga distanza e miglior marcatore nel match contro Latina con ben 28 punti, e Marco Barattini, playmaker con eccellente mano al tiro.
Non manca l’esperienza con un veterano di categoria come Daniele Toscano, pericoloso vicino a canestro e affidabile dalla media distanza, oltre alla solidità dell’ex di turno Giovanni Lenti, centro proveniente da una categoria superiore.
Completano un gruppo già ricco di talento i giovani Matteo Visintin, ottimo assistman e specialista nelle palle recuperate, e Adriano Bazan, altro prospetto interessante che sta crescendo partita dopo partita.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.