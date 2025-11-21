Pielle, scontro al vertice: a Roma per il primato in solitaria

Archiviata la grande vittoria nel big match contro la Paperdi JuveCaserta 2021 (80-74), la Verodol CBD Pielle Livorno è pronta a spiccare il volo verso la capitale. Ad attenderla la Virtus GVM Roma 1960, in una sfida valida per il primato in classifica e che promette spettacolo ed energia su entrambi i fronti.

La formazione giallorossa guidata da Marco Calvani è reduce da un periodo di forma straordinario: sette vittorie consecutive, l’ultima delle quali nel delicato scontro diretto contro Latina, vinto per 80-89. Un roster ricco di esperienza, qualità e profondità, composto da veterani solidi e giovani pronti a lasciare il segno.

Tra i protagonisti principali spicca Leonardo Battistini, miglior realizzatore della Virtus con 14 punti di media e miglior rimbalzista con 8 catturati a partita. Al suo fianco il metronomo della squadra, Yancarlos Rodriguez, punto di equilibrio dei giallorossi: ottime percentuali al tiro e grande visione di gioco, fondamentale nell’innescare i compagni.

Da tenere sotto osservazione anche Ivan Majcunic, guardia/ala croata micidiale dalla lunga distanza e miglior marcatore nel match contro Latina con ben 28 punti, e Marco Barattini, playmaker con eccellente mano al tiro.

Non manca l’esperienza con un veterano di categoria come Daniele Toscano, pericoloso vicino a canestro e affidabile dalla media distanza, oltre alla solidità dell’ex di turno Giovanni Lenti, centro proveniente da una categoria superiore.

Completano un gruppo già ricco di talento i giovani Matteo Visintin, ottimo assistman e specialista nelle palle recuperate, e Adriano Bazan, altro prospetto interessante che sta crescendo partita dopo partita.

