Pielle, seconda sconfitta in trasferta: Avellino si impone 75-66

La Verodol lotta per tre quarti, resta a un punto dalla Scandone alla fine del terzo periodo, ma nell'ultima frazione subisce l'allungo decisivo dei padroni di casa. Per i biancoblù il bilancio dopo quattro giornate è di due vittorie e due sconfitte, entrambe lontano da Livorno

Si interrompe ad Avellino la serie positiva della Verodol Pielle Livorno, sconfitta 75-66 dalla Scandone nella quarta giornata del campionato di Serie B. Una partita combattuta per trenta minuti, nella quale la formazione biancoblù è riuscita più volte a rimanere agganciata agli avversari, prima di cedere nell’ultimo quarto alla maggiore concretezza dei padroni di casa.

Per la Pielle arriva così il secondo stop stagionale, ancora una volta in trasferta. Il cammino dei livornesi in questo avvio di campionato racconta infatti due vittorie e due sconfitte: dopo il ko all’esordio sul campo di Quarrata, la squadra aveva reagito conquistando due successi consecutivi davanti al proprio pubblico, contro Fabriano e Piombino. La trasferta campana rappresentava dunque un’occasione per dare continuità ai risultati, ma il campo ha premiato la Scandone.

Avellino parte avanti, la Pielle rimane in scia – L’avvio di gara è equilibrato. Avellino prova a prendere l’iniziativa, ma la Pielle risponde colpo su colpo, con Frattoni tra i protagonisti dei primi minuti e le iniziative di Gabrovsek ed Ebeling a tenere in partita i biancoblù. Il primo quarto si chiude sul 16-14 per i padroni di casa.

Nel secondo periodo il copione non cambia. La Scandone cerca di allungare, trovando punti importanti con Jackson, autore di due triple consecutive che costringono la panchina livornese a fermare il gioco. La Pielle, però, non si disunisce: Ebeling colpisce ancora dalla lunga distanza, mentre Traini firma una bomba che riporta i suoi a un solo punto di distanza. Nel finale di frazione è Vecerina a trovare una tripla dall’angolo per Avellino, che va all’intervallo sul 37-34.

Gallo e Gabrovsek guidano la reazione biancoblù – Al rientro dagli spogliatoi la Pielle alza l’intensità e torna a mettere pressione agli avversari. Gabrovsek segna da sotto, mentre Gallo diventa uno dei principali riferimenti offensivi della squadra, colpendo ripetutamente dalla lunga distanza. Le sue triple contribuiscono a ribaltare l’inerzia del match e a riportare Livorno avanti sul 43-45. La partita procede punto a punto, con continui cambi di vantaggio. Jackson risponde ancora da tre per Avellino, ma la Pielle resta attaccata alla gara grazie alle iniziative dei propri esterni. Nel finale del terzo quarto, quando la Scandone sembra poter consolidare il vantaggio, è ancora Gallo a trovare il canestro sulla sirena: il punteggio è 52-51 e tutto resta aperto in vista degli ultimi dieci minuti.

L’allungo decisivo della Scandone – È nell’ultima frazione che la partita prende definitivamente la direzione dei padroni di casa. Avellino riparte con Stefanini, mentre Vecerina e Vedovato contribuiscono a costruire il margine. La Pielle prova a rispondere con Tassinari, che trova una tripla pesante per il 61-58 e successivamente continua a tenere vive le speranze livornesi.

La Scandone, tuttavia, trova in Verazzo l’uomo decisivo del finale. La sua tripla vale il 70-63 e dà il via all’allungo che porta i campani fino al +11. La Pielle fatica a trovare continuità al tiro e non riesce più a ricucire lo strappo, nonostante i tentativi di Gabrovsek e compagni.

Gli ultimi possessi non modificano il risultato: al quarantesimo minuto il tabellone del palazzetto campano recita 75-66.

Per la Verodol Pielle Livorno resta il rammarico per una gara rimasta in equilibrio fino alla fine del terzo periodo, ma anche la consapevolezza di dover trovare maggiore continuità lontano da casa. Dopo quattro giornate il bilancio è in perfetta parità, con due vittorie e due sconfitte: entrambe le battute d’arresto sono arrivate in trasferta, prima a Quarrata e ora ad Avellino, mentre davanti al pubblico amico sono arrivati i successi contro Fabriano e Piombino.

Il campionato è ancora nelle sue fasi iniziali, ma per i biancoblù il prossimo obiettivo sarà ripartire dal rendimento mostrato nelle due vittorie consecutive, cercando di trasformare anche lontano da Livorno il gioco e la combattività evidenziati per lunghi tratti della sfida contro la Scandone.

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