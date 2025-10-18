Cerca nel quotidiano:

Pielle, sfida d’alta quota al PalaMacchia: arriva la capolista Faenza

Sabato 18 Ottobre 2025 — 10:41

David Gabrovsek sul parquet di Latina (foto gentilmente fornita dall'ufficio stampa della Pielle Livorno)

Domenica 19 ottobre, alle 18 il PalaMacchia si accenderà per un match dal fascino particolare: sul parquet livornese arriverà la Raggisolaris Faenza, capolista e sorpresa di questo inizio di torneo a punteggio pieno

Dopo lo stop di Latina, la Verodol CBD Pielle Livorno è pronta a tornare in campo con un obiettivo preciso: rialzare subito la testa e riprendere la corsa nei piani alti del campionato di Serie B Nazionale.
Il 93-76 maturato sul parquet pontino ha interrotto la striscia positiva dei biancoblù, ma non ha scalfito la solidità di un gruppo che ha già dimostrato carattere e qualità in questo avvio di stagione.

Domenica 19 ottobre, alle data-end=”753″>18 il PalaMacchia si accenderà per un match dal fascino particolare: sul parquet livornese arriverà la Raggisolaris Faenza, capolista e sorpresa di questo inizio di torneo a punteggio pieno. La formazione guidata da coach Pansa si è imposta fin dalle prime giornate per organizzazione, intensità e qualità offensiva, confermando anche nell’ultimo turno la propria forza con il successo interno su Loreto Pesaro (78-69).

Tra i protagonisti più brillanti di Faenza spicca Enrico Vettori, miglior marcatore dei romagnoli con 18 punti di media e ottime percentuali dal campo. Al suo fianco il versatile Thomas Van Ounsem, capace di colpire con continuità dalla media e lunga distanza, e l’atletico Mbacke, miglior rimbalzista dell’intera Serie B con 11 carambole a partita e top scorer dell’ultima giornata. A completare il quadro dei leader neroverdi c’è data-end=”1646″>Alberto Fragonara, vero regista del gioco faentino, abile nel dettare i ritmi e nel colpire con precisione dall’arco quando serve.

Una sfida, dunque, che promette spettacolo e intensità: la Pielle vuole tornare a vincere davanti al proprio pubblico, mentre Faenza punta a consolidare il primato. Tutto è pronto per una domenica di grande basket al PalaMacchia.

