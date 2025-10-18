Pielle, sfida d’alta quota al PalaMacchia: arriva la capolista Faenza

David Gabrovsek sul parquet di Latina (foto gentilmente fornita dall'ufficio stampa della Pielle Livorno)

Domenica 19 ottobre, alle 18 il PalaMacchia si accenderà per un match dal fascino particolare: sul parquet livornese arriverà la Raggisolaris Faenza, capolista e sorpresa di questo inizio di torneo a punteggio pieno

Dopo lo stop di Latina, la Verodol CBD Pielle Livorno è pronta a tornare in campo con un obiettivo preciso: rialzare subito la testa e riprendere la corsa nei piani alti del campionato di Serie B Nazionale.

Il 93-76 maturato sul parquet pontino ha interrotto la striscia positiva dei biancoblù, ma non ha scalfito la solidità di un gruppo che ha già dimostrato carattere e qualità in questo avvio di stagione.

Domenica 19 ottobre, alle data-end=”753″>18 il PalaMacchia si accenderà per un match dal fascino particolare: sul parquet livornese arriverà la Raggisolaris Faenza, capolista e sorpresa di questo inizio di torneo a punteggio pieno. La formazione guidata da coach Pansa si è imposta fin dalle prime giornate per organizzazione, intensità e qualità offensiva, confermando anche nell’ultimo turno la propria forza con il successo interno su Loreto Pesaro (78-69).

Tra i protagonisti più brillanti di Faenza spicca Enrico Vettori, miglior marcatore dei romagnoli con 18 punti di media e ottime percentuali dal campo. Al suo fianco il versatile Thomas Van Ounsem, capace di colpire con continuità dalla media e lunga distanza, e l’atletico Mbacke, miglior rimbalzista dell’intera Serie B con 11 carambole a partita e top scorer dell’ultima giornata. A completare il quadro dei leader neroverdi c’è data-end=”1646″>Alberto Fragonara, vero regista del gioco faentino, abile nel dettare i ritmi e nel colpire con precisione dall’arco quando serve.

Una sfida, dunque, che promette spettacolo e intensità: la Pielle vuole tornare a vincere davanti al proprio pubblico, mentre Faenza punta a consolidare il primato. Tutto è pronto per una domenica di grande basket al PalaMacchia.

