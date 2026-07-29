Pielle, si chiude il rapporto con Marovelli: “Grazie di tutto, per sempre uno di noi”

La Verodol CBD Pielle Livorno saluta e ringrazia lo storico biancoblù, che lascia il club per motivi familiari dopo un lungo percorso vissuto da giocatore, allenatore del settore giovanile e assistente della prima squadra

Si chiude, dopo tanti anni, il percorso comune tra la Verodol CBD Pielle Livorno e Nicola Marovelli. A comunicarlo è la società biancoblù, che ha annunciato la separazione spiegando come la decisione sia maturata per motivi familiari, accolti dal club con rispetto e gratitudine.

Nel corso della sua esperienza in biancoblù, Marovelli ha ricoperto diversi ruoli, indossando inizialmente la maglia della Pielle da giocatore, per poi proseguire il proprio cammino come allenatore del settore giovanile e, successivamente, assistente della prima squadra, collaborando con gli allenatori Marco Cardani, Federico Campanella e Andrea Turchetto.

Nel saluto affidato ai propri canali ufficiali, la società ha voluto sottolineare il contributo umano e professionale di Marovelli, ringraziandolo per la data-end=”1212″>competenza, la passione e il senso di appartenenza dimostrati nel corso degli anni e per il ruolo avuto nella crescita del club.

Il messaggio si conclude con un pensiero carico di affetto: “Grazie di tutto, Nicola. La Pielle sarà sempre casa tua. Piellino per sempre.”

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