Pielle, si ferma a Latina la striscia di cinque vittorie consecutive: 95-78

Dopo un primo tempo equilibrato, la Benacquista alza i giri del motore e scappa via nel terzo quarto. La squadra di Turchetto fatica a trovare continuità offensiva e si presenta all'ultima frazione con un passivo pesante da recuperare

Si interrompe sul difficile parquet di Latina la striscia di cinque vittorie consecutive della Verodol Pielle Livorno. La squadra di Andrea Turchetto cade 95-78 contro la Benacquista Assicurazioni, al termine di una partita che, dopo un avvio promettente, ha progressivamente preso la strada dei padroni di casa (clicca qui per il tabellino del match).

Eppure l’inizio aveva fatto ben sperare. La Pielle parte forte, con Ebeling e Tassinari a firmare i primi punti, e trova in Gabrovsek un terminale offensivo particolarmente ispirato. Le sue triple, insieme a quelle di Tassinari, permettono ai biancoblù di chiudere il primo quarto avanti 26-23.

Latina reagisce nel secondo periodo e comincia a prendere le misure alla difesa livornese. Zugno e Arletti diventano protagonisti, mentre la Pielle fatica a contenere le iniziative dei padroni di casa e commette qualche errore di troppo. Sacchetti, con una giocata da quattro punti, e Graziani, con una tripla, provano a tenere in piedi la squadra, ma all’intervallo il tabellone dice 51-46 per la Benacquista.

La svolta arriva dopo la pausa lunga. Latina alza ulteriormente l’intensità, trova punti con continuità e sfrutta le difficoltà offensive della Pielle per costruire un vantaggio sempre più consistente. I tentativi di Leonzio, Gabrovsek e Gallo non bastano a invertire l’inerzia. Alla terza sirena il divario è già di 14 punti (76-62).

Nell’ultimo quarto i biancoblù provano a restare aggrappati alla partita, con Leonzio che colpisce ancora dall’arco e Gallo che trova una tripla, ma Latina gestisce senza particolari affanni il vantaggio. Le palle perse e una serata complicata anche dalla lunetta rendono ancora più difficile qualsiasi tentativo di rimonta. Finisce 95-78. Top scorer Gabrovsek con 16 punti.

La striscia di cinque successi consecutivi si ferma dunque al PalaCisterna. Ma il calendario offre subito un’occasione per voltare pagina: domenica al PalaMacchia arriva la capolista Virtus Roma. Una sfida di grande prestigio e un appuntamento nel quale la Pielle avrà bisogno anche della spinta del proprio pubblico per tornare a correre.

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