Pielle: “Solidarietà a Ruvo per l’accaduto ma un addetto della sicurezza è stato colpito da un loro giocatore”

Il comunicato stampa della società biancoblu in risposta a Ruvo: "Nulla può giustificare alcuna forma di violenza, neppure verbale. La passione per la propria squadra non deve mai trascendere i confini del rispetto reciproco e del fair play. Per questo motivo, esprimiamo solidarietà alla Crifo Wines Ruvo di Puglia per quanto accaduto"

La Pielle risponde al comunicato stampa della società pugliese. Qua sotto il testo integrale del comunicato della società biancoblu

“La S.S.D. a R.L. Pielle Livorno condanna con fermezza ogni forma di violenza, fisica o verbale, e prende le distanze da qualsiasi episodio che esuli dai principi di correttezza e sportività che da sempre ci contraddistinguono.

La partita di sabato si è svolta regolarmente, senza particolari episodi degni di nota dal punto di vista dell’ordine pubblico. A gara conclusa, con la PL già rientrata negli spogliatoi, la prolungata permanenza della squadra avversaria sul parquet per i festeggiamenti post-partita, unita ad alcuni atteggiamenti tenuti nel corso della gara, hanno contribuito ad accendere gli animi di una parte del pubblico.

Tuttavia, è fondamentale ribadire che nulla può giustificare alcuna forma di violenza, neppure verbale. La passione per la propria squadra non deve mai trascendere i confini del rispetto reciproco e del fair play. Per questo motivo, esprimiamo solidarietà alla Crifo Wines Ruvo di Puglia per quanto accaduto.

Allo stesso tempo, riteniamo doveroso sottolineare che la condanna della violenza non può essere a senso unico considerato che, durante i momenti successivi alla gara, un addetto alla sicurezza è stato colpito al sopracciglio da un giocatore avversario.

La Società Pielle Livorno è da sempre impegnata nella promozione di un ambiente sportivo sano e rispettoso e auspica che episodi simili non si ripetano in futuro. Continueremo a collaborare per fare piena chiarezza sull’accaduto, affinché il basket resti un momento di condivisione e passione, dentro e fuori dal parquet”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©