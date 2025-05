Pielle, stasera a Piombino per chiudere i conti

La grinta di Bonacini (foto NOVI)

La Toscana Legno Pielle Livorno stasera si giocherà la sua gara 3 di quarti di finale playoff contro San Vendemiano in quel di Piombino, in quel PalaTenda che è pronto a colorarsi di biancoblu. Novecento biglietti circa polverizzati in poche ore. Ci sarà l’esodo piellino, come previsto. Dopo due incredibili gare messe in campo sul parquet di Conegliano, casa della Rucker, gli uomini di Turchetto se la giocheranno a viso aperto per chiudere i conti e strappare così il biglietto delle semifinali. Campori e compagni hanno dimostrato di sapersela giocare da grande squadra. Adesso l’imperativo è: non abbassare la guardia e avere il killer instinct per chiudere la serie. La Pielle giunge a Piombino dopo una rocambolesca e alquanto assurda situazione che ha tenuto in scacco le due società impegnate in questa serie per un’intera giornata, quella di mercoledì, in cui il nodo su dove giocare si è dipanato solo a tarda serata dopo i rifiuti delle questure di Pistoia, Chiusi e La Spezia. Appuntamento stasera alle 21. Diretta televisiva, in abbonamento, su LnpPass.

