Pielle, stasera ad Avellino per chiudere la pratica

La serie tra la Caffè Toscano Pielle Livorno e la Del Fes Avellino si sposta in Campania per gara 3 (palla a due venerdì alle ore 20:30).

I biancoblu arrivano al PalaDel Mauro forti del 2-0 conquistato al PalaMacchia e vorranno chiudere la contesa il prima possibile per regalarsi l’accesso alla finale. Dall’altra parte però la truppa di coach Crotti ci terrà particolarmente ad allungare la propria stagione e conquistare gara4 di nuovo di fronte al proprio pubblico, con il palazzetto irpino che si annuncia caldissimo vista anche la forte scontistica e il richiamo al proprio popolo che i biancoverdi hanno portato avanti in questi giorni.

La Caffè Toscano dovrà mantenere i nervi saldi e saper sfruttare con lucidità ciò che la difesa biancoverde potrà concede a Campori e compagni. In gara 1 c’è stato molto più spazio in area, mentre nella seconda uscita Crotti ha intasato il pitturato lasciando molto spazio ai tiratori biancoblù. Per la Pielle sarà importante fin da subito decifrare al meglio la difesa avellinese e provare ad attaccarla con le tante armi a disposizione di coach Marco Cardani.

Nonostante la trasferta lunghissima (1200 km tra andata e ritorno) e il fatto che si giochi in un giorno lavorativo, la Pielle sarà seguita da almeno 80 tifosi che tra giovedì e venerdì si metteranno in moto verso il Pala Del Mauro per non lasciare sola la squadra nella trasferta più lunga dell’anno e provare a spingerla in finale.

