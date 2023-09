Pielle, stasera di nuovo in campo per il 2° turno di Supercoppa

In foto Rubbini mentre chiama lo schema durante l'ultimo derby di Supercoppa vinto dalla Pielle per 81 a 103 (foto Ufficio Stampa Pielle)

Avversario di turno, al PalaMacchia (oggi, mercoledì 13 settembre, palla a due alle 21), la Fabo Herons Montecatini descritta, da moltissimi addetti ai lavori, come una delle principali favorite del girone A e alla promozione in A2

Neppure il tempo di godersi la vittoria nel derby, che la Caffé Toscano Pielle Livorno torna in campo per il 2° turno di Supercoppa: avversario di turno, al PalaMacchia (oggi, mercoledì 13 settembre, palla a due alle 21), la Fabo Herons Montecatini descritta, da moltissimi addetti ai lavori, come una delle principali favorite del girone A e alla promozione in A2. E in effetti la squadra di coach Federico Barsotti ha cambiato poco (bene), mantenendo l’ossatura di un roster capace lo scorso anno di inanellare ben 16 successi consecutivi. Tra i confermati spiccano sicuramente Chiera, Arrigoni, Natali, Giancarli, Carpanzano (assente sabato sera contro Gema), Dell’Uomo e Lorenzetti, mentre le chiavi della regia sono state consegnate a Benites, vincitore della B 2022/2023 con la maglia di Vigevano.

In casa Pielle l’entusiasmo è, ovviamente, alle stelle, ma l’intero ambiente sta vivendo questo buon avvio di stagione nel modo giusto, con mentalità e umiltà.

