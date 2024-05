Pielle, stasera gara 2 contro Avellino per provare la fuga

Stasera, ore 21 in via Allende, si torna sul parquet per gara 2. I ragazzi di coach Cardani proveranno l'allungo per andare in Irpinia con il vantaggio di 2 vittorie a 0

È iniziata nel migliore dei modi la serie delle semifinali playoff per la Caffè Toscano Pielle Livorno che, sabato sera, ha spazzato via i lupi di Avellino con il risultato ampio di 78 a 59. Stasera, ore 21 in via Allende, si torna sul parquet per gara 2. I ragazzi di coach Cardani proveranno l’allungo per andare in Irpinia con il vantaggio di 2 vittorie a 0. Come sempre ci si aspetta un tutto esaurito in ogni ordine di posto per seguire la Pielle delle meraviglie con un Chiarini in forma smagliante dove anche sabato sera ha regalato una prestazione monstre con 21 punti segnati.

Botteghino aperto stasera alle 19,30 direttamente al PalaMacchia per gli ultimi biglietti in vendita.

Condividi:

Riproduzione riservata ©