Pielle, Verodol è il nuovo title sponsor

La Pielle è lieta e orgogliosa di annunciare un prestigioso e importante accordo di partnership con Tuscopharm, azienda nutraceutica facente parte del Gruppo Pediatrica, nonché ideatrice e proprietaria esclusiva di Verodol CBD Crema Gel, in qualità di title sponsor per la stagione 2025/2026.

Tuscopharm, realtà livornese fondata nel 2005 dall’esperienza di Pediatrica Srl, è attiva nella ricerca e nello sviluppo di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici. La sua missione è quella di coniugare innovazione tecnologica e tradizione fitoterapica per offrire soluzioni sicure e di alta qualità, con l’obiettivo di favorire il benessere quotidiano e uno stile di vita equilibrato.

Verodol CBD Crema Gel, formulato con Winmix (CBD e Beta Cariofillene in sinergia ottimale), è un prodotto che offre sollievo immediato alle zone cutanee interessate da tensioni e contratture muscolari. Arricchito con ingredienti naturali come Capsaicina, Arnica, Artiglio del Diavolo ed Escina, svolge un’azione lenitiva e rinfrescante, risultando particolarmente indicato per chi pratica sport, sia nel pre che nel post attività.

E sarà proprio Verodol CBD Crema Gel ad accompagnare il nome della Pielle Livorno nei prossimi campionati di Serie B Nazionale maschile e Serie B femminile.

Queste le parole del Ceo di Tuscopharm, Alessandro Centi: “Siamo entusiasti di avviare questa nuova collaborazione con la Pielle Livorno, una realtà che rappresenta un punto di riferimento per il basket cittadino, grazie alla passione della società e al sostegno instancabile dei suoi tifosi. Abbiamo avuto modo di apprezzare la dedizione con cui il club porta avanti il proprio percorso di crescita, non solo sul piano sportivo ma anche su quello valoriale, e condividiamo pienamente questo approccio. Insieme, vogliamo trasmettere alle nuove generazioni il significato più autentico dello sport e l’importanza di prendersi cura del proprio benessere”.

Queste le parole dell’Amminstratore Unico della Pielle Livorno, Francesco Farneti: “È con grande soddisfazione che, grazie all’accordo raggiunto con Alessandro Centi, fondatore del Gruppo Pediatrica, la Pielle Livorno può oggi annunciare il nuovo title sponsor per la stagione sportiva 2025/2026. Un accordo che poggia non solo sull’ottimo rapporto e sulla stima personale che mi legano ad Alessandro, ma anche sulla volontà reciproca di impegnarsi in attività finalizzate a promuovere principi educativi sani e corretti, sia sociali che sanitari, attraverso lo sport”.

