Pielle, via alla stagione con la trasferta di Rieti. E Cardani rinnova fino al 2026

Palla a due domenica 1 ottobre alle 18. Intanto la Pielle annuncia di aver prolungato il contratto di Cardani per altri 3 anni. Il coach: "Apprezzo molto l’attestato di stima ricevuto dalla società attraverso questo prolungamento, ma al tempo stesso cresce ulteriormente in me la responsabilità per quella che è diventata una panchina importante ed ambita in ambito nazionale"

Zero a zero. Quel che è stato è stato sicuramente bellissimo per tutti i tifosi biancoazzurri, ma adesso si comincia a giocare per i 2 punti: la Caffè Toscano Pielle Livorno inaugura la propria regular season in trasferta a Rieti, sponda NPC (palla a due domenica 1° ottobre, ore 18:00).

Sul parquet del Pala Sojourner il freschissimo revival della semifinale di Supercoppa disputata soltanto una settimana fa a Montecatini e di conseguenza una sfida a scacchi sulle qualità espresse dalle due squadre.

Formazione di gran talento e taglia, la NPC di coach Ponticiello: sotto canestro spicca l’ex Libertas Pietro Agostini, autore di un pre campionato di altissimo da quasi 20 punti di media a partita, e il maltese Kurt Cassar, pazzesco al Pala Terme con 28 punti in appena 28 minuti. Ma attenzione anche alla pericolosità sul perimetro Markovic (ex Omegna), Da Campo (ex Orzinuovi), l’argentino Caballero e Melchiorri, tutta gente che viaggia sopra l’1 e 95 di altezza. Formazione di talento, e giovanissima. Il più anziano del roster reatino è infatti Melchiorri, che è un classe 1997. Insomma, ci sarà da battagliare e sudare tantissimo per accaparrarsi la posta. Nessun problema di formazione per coach Cardani; anche Luca Campori, che aveva lamentato un piccolo fastidio alla caviglia durante la finale con Ruvo, sarà regolarmente a disposizione.

Coach Cardani allunga fino al 2026 – La Pielle comunica di aver esteso ufficialmente il contratto del capo allenatore della prima squadra maschile, Marco Cardani, fino al 30 giugno del 2026. Classe 1989, nativo di Busto Arsizio, coach Cardani si è fatto notare fin da giovanissimo nei settori giovanili della Junior Casale Monferrato e dell’Olimpia Milano.

Nel 2016/17 il passaggio alla Pallacanestro Bernareggio, in Serie C, dove avvia la sua carriera da capo allenatore; sotto la sua gestione la compagine lombarda conquista subito la promozione in Serie B e nelle stagioni successive ottiene importanti risultati, tra cui la vittoria nella Supercoppa del Centenario LNP 2020 di Serie B e il raggiungimento della semifinale playoff.

Nell’estate 2021 la chiamata dell’Orlandina Basket (A2), per un ulteriore salto di categoria e una sfida stimolante ma conclusa anzitempo il 17 aprile dopo la sconfitta maturata contro Chieti.

Il 17 giugno del 2022 la firma con la Pielle Livorno che traghetta fino al 3° posto della regular season, ottenendo di diritto la qualificazione alla Serie B nazionale 2023/2024 e l’accesso alla griglia playoff. Il 24 settembre, sotto la sua guida, la Caffè Toscano Pielle Livorno, seguita al Pala Terme di Montecatini da 1500 tifosi, alza al cielo la Supercoppa LNP 2023, primo trofeo in ambito senior della storia del basket livornese.

Queste le parole del presidente, Francesco Farneti: “Dinamismo, solidità e ambizione sono i marchi di fabbrica di questa società e sono valori nei quali continueremo a identificarci e a lavorare. Dare conferma e continuità al lavoro di Marco Cardani, coach nel quale crediamo tantissimo, è quindi un aspetto che riteniamo giusto e valido da un punto di vista imprenditoriale per la Pielle. Questo accordo, in questo momento della stagione, certifica la stima e la fiducia reciproca in essere”.

Il commento del direttore generale, Gianluca Petronio: “Sin dal mio primo colloquio con la dirigenza Pielle mi è stato chiarito che il piano di sviluppo e crescita della società ha respiro triennale; durante l’estate abbiamo costruito una squadra equilibrata e solida che ha fin qui superato la prova del campo, dando credito e fiducia al progetto societario. Alla vigilia del campionato mi è parso quindi stimolante e convincente suggerire al CDA di fare un altro deciso passo in avanti verso l’obiettivo, estendendo il contratto in essere di Marco Cardani: sono bastati pochi minuti, mi è stato detto, per una decisione unanime. Non la vittoria della Supercoppa, ma la stima e la fiducia meritata per il lavoro svolto sin qua da Marco sono alla base di questo nuovo contratto triennale con formula 2+1”.

La soddisfazione di coach Marco Cardani: “Apprezzo molto l’attestato di stima ricevuto dalla società attraverso questo prolungamento, ma al tempo stesso cresce ulteriormente in me la responsabilità per quella che è diventata una panchina importante ed ambita in ambito nazionale. Ringrazio i soci, a partire dal presidente Francesco Farneti, e il direttore generale Gianluca Petronio, consapevole di poter fare questo mestiere in uno dei club più seguiti della pallacanestro italiana”.

