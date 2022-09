Pielle “via” da Livorno. I biancoazzurri si alleneranno a Fauglia

Nelle immagini tratte dal sito del Comune di Fauglia i rendering del nuovo impianto dove si allenerà la Pielle Livorno

La Unicusano Pielle Livorno esprime grande soddisfazione per aver raggiunto un risultato da tempo sognato: allenarsi, da gestori, in un impianto così bello e funzionale. L’impianto di recentissima costruzione, come si legge sul sito del Comune di Fauglia, è stato realizzato in parte con risorse comunali e in parte grazie a finanziamenti regionali. Prossimamente verrà inaugurato e consegnato ai gestori

La Unicusano Pielle Livorno esprime grande soddisfazione per aver raggiunto un risultato da tempo sognato: allenarsi, da gestori, in un impianto così bello e funzionale. “Siamo arrivati a Fauglia – scrive l’Ufficio Stampa della Pielle in una nota inviata alle redazioni mercoledì 21 settembre – ed abbiamo trovato nell’Amministrazione del sindaco Lenzi un interlocutore disponibile ed attento alle esigenze della Pielle, al pari dei nostri nuovi compagni di viaggio: la Polisportiva Fauglia. In attesa dell’inaugurazione ufficiale, la Unicusano Pielle Livorno proseguirà nel suo percorso di crescita, sempre con equilibrio ed ambizione. Non vediamo l’ora di cominciare”.

L’impianto di recentissima costruzione, come si legge sul sito del Comune di Fauglia, è stato realizzato in parte con risorse comunali e in parte grazie a finanziamenti regionali. Prossimamente verrà inaugurato e consegnato ai gestori. La struttura sarà utilizzata anche dall’Istituto scolastico G. Mariti per le attività curriculari. “Siamo orgogliosi – ha detto il sindaco Lenzi – di questo impianto che andiamo a consegnare alla cittadinanza, certi che la Pielle Livorno, insieme alla locale Polisportiva di Fauglia potranno ulteriormente valorizzare”.

“Siamo oramai in dirittura di arrivo – ha dichiarato con soddisfazione il sindaco Alberto Lenzi – e in tempi brevissimi la nostra comunità sportiva e scolastica, ma anche associazionistica avrà a disposizione una struttura completamente nuova, moderna, realizzata con materiali all’avanguardia, eco-sostenibile, che nulla ha da invidiare a quelle presenti in centri molto più grandi del nostro”.

“L’impianto – ha aggiunto Lenzi in un articolo sul sito del Comune di Fauglia – del valore complessivo di circa 800mila euro è stato finanziato in parte dalla Regione Toscana ma in misura maggiore con risorse comunali accedendo ad un mutuo a tasso zero del Credito sportivo. La superficie di circa 900 mq è attrezzata per un duplice utilizzo: sia come campo di pallavolo che di basket; 200 mq sono adibiti a spogliatoi ed è dotato di un impianto fotovoltaico e solare termico che contribuiranno in maniera significativa alla riduzione dei consumi. Il recente affidamento alla Pielle Livorno, nota società sportiva di grande esperienza e professionalità, che si avvarrà della collaborazione della Polisportiva Fauglia, gruppo storico locale, fa ben sperare in una gestione di livello dal punto di vista della qualità dell’offerta sportiva e delle future potenzialità della struttura che si candida come polo di eccellenza, soprattutto per le specialità del basket e della pallavolo”.

“Le aspettative – ha concluso Lenzi – sono alte e la nostra comunità attendeva da tempo la realizzazione di questo impianto. Ringrazio per il lavoro svolto l’assessore ai Lavori Pubblici Carlo Carli che ha seguito passo passo il progetto insieme all’architetto Sergio Trafeli del nostro ufficio tecnico e a tutti gli uffici comunali coinvolti”.

