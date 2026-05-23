Vigevano-Verodol Cbd Pielle 81-72. Anche gara 2 si tinge di gialloblu

I biancoblù di Andrea Turchetto sprofondano fino al -20, risalgono con orgoglio fino al -1 nel quarto periodo ma nel finale vengono puniti dalle triple e dai liberi dei lombardi. Adesso la serie si sposta al PalaMacchia

La Pielle ci prova, si rialza, torna persino a un possesso di distanza. Ma stavolta non basta. Al PalaElachem finisce 81-72 per Vigevano, che si prende anche gara-2 e vola sul 2-0 nella semifinale playoff di Serie B, lasciando ai biancoblù più di un rimpianto ma anche la consapevolezza di essere rimasti vivi fino agli ultimi minuti.

Eppure l’inizio della serata aveva raccontato una partita equilibrata, sporca, nervosa. La Verodol parte bene con Gabrovsek, trova punti da Ebeling e resta a contatto nonostante le accelerazioni lombarde firmate data-end=”870″>Boglio e Fantoma. Vigevano però ha più continuità offensiva e chiude il primo quarto avanti 22-19, sfruttando soprattutto il tiro pesante e qualche rimbalzo offensivo di troppo concesso dalla difesa livornese.

La vera spallata arriva nel secondo periodo. I padroni di casa alzano intensità e ritmo, mentre la Pielle perde fluidità e si inceppa offensivamente. Mazzantini entra in temperatura, Corgnati colpisce dalla lunetta e dall’arco, e il vantaggio lombardo cresce rapidamente fino al massimo scarto di +20. Livorno prova a non uscire dalla partita con Ebeling, Donzelli e Alibegovic, ma all’intervallo il tabellone dice 50-41 e l’inerzia sembra tutta dalla parte di Vigevano.

Poi arriva la reazione che riaccende il match.

Nel terzo quarto la squadra di Andrea Turchetto cambia faccia. Venucci apre con una tripla pesante, data-end=”1738″>Leonzio attacca il ferro con continuità e Alibegovic si prende responsabilità importanti, riportando la Pielle a un solo possesso di distanza. Anche Gabrovsek, nonostante i problemi fisici accusati in gara-1, stringe i denti e dalla lunetta firma il -2 che rimette pressione ai lombardi.

Vigevano però non perde lucidità. Verazzo e Cucchiaro tengono avanti i padroni di casa nei momenti più delicati, mentre la Pielle spreca qualche occasione per completare il sorpasso. Al 30’ il punteggio resta apertissimo: 58-55.

L’ultimo quarto è una battaglia di nervi.

La Verodol continua a risalire e con Klyuchnyk arriva addirittura fino al 60-57, dando la sensazione di poter girare definitivamente l’inerzia della partita. Ma proprio nel momento migliore dei biancoblù arrivano gli episodi che spezzano l’equilibrio: fallo antisportivo fischiato a Klyuchnyk, lunetta glaciale di Zacchigna e nuova fuga lombarda.

La Pielle non smette comunque di crederci. Leonzio trova una tripla pesantissima, Lucarelli tiene vivi i suoi dalla lunetta e ancora Alibegovic riporta Livorno sul -3. Ma quando la partita sembra poter tornare totalmente aperta, Vigevano trova le giocate decisive: prima la tripla di Cucchiaro, poi quella ancora più pesante di Boglio a meno di due minuti dalla sirena.

È il colpo che piega definitivamente la resistenza biancoblù. Nel finale i liberi di Zacchigna e Diouf chiudono i conti e consegnano a Vigevano anche il secondo episodio della serie.

Per la Pielle resta una doppia faccia difficile da ignorare: la capacità di rimontare e restare attaccata alla partita, ma anche i blackout offensivi e i dettagli sfuggiti nei momenti decisivi. Adesso però il margine d’errore è finito: al PalaMacchia serviranno due vittorie per riaprire davvero la semifinale.

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