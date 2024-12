Pielle, Zahariev sospeso dal programma di squadra

Zahariev proseguirà momentaneamente l'attività individualizzata con e senza palla separatamente e non sarà convocato per la partita contro Cassino

La Toscana Legno Pielle comunica che, vista la perdurante e complessa attività di riatletizzazione dell’atleta Hristo Zahariev, la cui lesione diagnostica è guarita dal punto da un punto vista medico ma che ancora non gli permette di sopportare compiutamente gli elevati carichi di lavoro del gruppo prima squadra, che l’atleta stesso è stato momentaneamente sospeso dal programma di squadra. Zahariev proseguirà momentaneamente l’attività individualizzata con e senza palla separatamente e non sarà convocato per la partita contro Cassino.

