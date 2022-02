Pietro Torre sale sul tetto del mondo

Grandi risultati per il Circolo Fides dagli impegni internazionali giovanili di sciabola e fioretto. Sugli scudi, tra tutti, lo sciabolatore Torre. Bene anche Cantini e nel fioretto Bibite

Mediagallery

Pietro Torre domina la tappa di Coppa del Mondo under 20 di sciabola maschile a Plovdiv in Bulgaria.

Un successo meritato dall’inizio alla fine che porta l’atleta del Circolo Scherma Fides sul tetto del mondo. Un percorso fantastico che termina con la finale vinta di misura contro il francese Garrigue al termine di un match ad altissima intensità.

Nella semifinale Torre sconfigge per 15-14 anche Colin Heathcock (vincitore della ultime due gare di Coppa del Mondo), un assalto che vedeva di fronte sicuramente i due migliori interpreti di questa categoria.

In precedenza lo sciabolatore labronico avevo ottenuto 5 vittorie nel girone, dopodiché nelle dirette supera con facilità l’assalto dei 64 vincendo per 15-5, nei 32 per 15-5 l’americano Wood e sempre con lo stesso punteggio domina il rumeno Nitu per l’ingresso nei primi 8.

Per poi arrivare ai quarti di finale dove è la volta del Russo Kuklin a cedere per 15-9.

Un risultato straordinario che conferma il valore di Torre e lo pone direttamente ai vertici della categoria.

Un vero peccato invece per Edoardo Cantini che chiude al 9° posto la sua gara. Una gara dominata fin dall’inizio vincendo tutti gli assalti del girone e risultando n.1 dopo i gironi a pari merito. Le prime due dirette sono state vinte senza troppi problemi (15-6,15-9).

Nel match valido per la finale ad 8 si scontra con il tedesco Kuzim ,un assalto alla portata per Edo che purtroppo non riesce a ribaltare lo svantaggio. Resta comunque una grande prestazione e si pone in continuità con i risultati delle stagione.

A Poznan in Polonia invece è andata in scena la tappa di Coppa del Mondo under 17 di fioretto. Ottimo 10° posto per Beatrice Bibite che conferma l’ottimo stato di forma visto in questa stagione, ma andiamo nel dettaglio.

Inizio con il botto per lei con 6 vittorie nel girone e in terzo posto nella classifica dei gironi. Nel tabellone dei 64 ha eliminato la Lettone Ti per 15-6,nel tabellone delle 32 vince di misura con la ostica Marosi atleta ungherese in assalto al cardiopalma.

Nel match valido per le prime 8 cede il passo alla padrona di Jakubowska per 15-10, un assalto sicuramente alla portata di Beatrice che sicuramente farà parte del bagaglio di esperienze della sua giovane carriera.

Ancora complimenti a Beatrice Bibite e al maestro Roberto Bellucci che ha guidato da fondo pedana Beatrice durante la giornata.