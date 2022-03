Pietro Torre, sciabolata d’argento agli Europei under 20

Il livornese Pietro Torre, targato Circolo Scherma Fides, insieme ai compagni Giorgio Marciano, Emanuele Nardella e Lorenzo Ottaviani conquista una grandissima medaglia d’argento nella prova a squadre di sciabola nei campionati Europei under 20 di Novi Sad in Serbia.

Tabellone non semplice quello degli azzurri che già nel nei 16 vede opposta la formazione ungherese, un “classico” della sciabola che vede Pietro e compagni imporsi con un sudato 45-39.

Nell’assalto per un posto in semifinale il quartetto sconfigge la sempre ostica Poloni per 45-37 che spalanca le porte per una medaglia.

Semifinale senza storia per l’Italia che domina fin dall’inizio la Spagna per 45-31, questa vittoria da ai ragazzi la possibilità di tirare per l’oro Europeo.

Nella finale per l’oro prevale la forte formazione tedesca per 45-43, un gran peccato poiché Pietro era riuscito a rimontare dal 40-27 fino al 44-43 per un soffio non è riuscito il sorpasso, resta comunque un grande risultato che premia Pietro per il duro lavoro e per le capacità dimostrate in questi anni.