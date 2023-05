Pioggia di medaglie per il pattinaggio livornese alle qualificazioni nazionali

Nei vari palazzi dello sport di Pistoia, Prato, Scandicci, Grosseto, San Rocco a Pigli (Siena) si sono sono svolte le gare di qualificazione ai campionati nazionali di pattinaggio: 8 ori, 7 argenti e 4 bronzi per le atlete labroniche

Nei vari palazzi dello sport di Pistoia, Prato, Scandicci, Grosseto, San Rocco a Pigli (Siena) si sono sono svolte le gare di qualificazione ai campionati nazionali di pattinaggio.

Le pattinatrici livornesi nelle categorie ove hanno gareggiato hanno portato a casa ben 8 ori con Noemi Giommi, Giorgia Faraoni, Nina Del Gratta (tutte del Circolo Polisportivo La Rosa), Lara Pennacchia e Giorgia Marini (entrambe Pattinaggio La Stella) e Noemi Pallavicini (La Cigna) Martina Grechi e Mya Balloni (La Rosa) negli esercizi liberi.

Due medaglie d’argento negli esercizi obbligatori e libero per Beatrice Nannipieri (La Rosa), Gemma Bastrei (La Rosa), Anna Grossi (La Stella) e Mya Balloni negli esercizi obbligatori.

Negli esercizi liberi argento per Serena Notaristefano (La Cigna) Azzurra Allegranti (La Rosa).

Bronzo per Orlova Giulia (La Cigna) Asia Biagi (La Cigna) Asia Giommi (La Rosa) Agata Pichi (La Rosa).

Altri piazzamenti di valore: 4° posto per Noemi Giommi (La Rosa) Greta Bitossi (La Rosa) Vittoria Civica (La Cigna); 6° posto per Aurora Pireddu (La Cigna) Viola Menicagli (La Stella) 7° posto per Anna Pisano(La Rosa) e Yoeily Cordero Sanchez (La Rosa); 8° posto per Nina Succi (La Stella); 9° posto per Aurora Fioravanti (La Stella); 10° posto per Anna Pisano (La Rosa) Giorgia Faraoni (La Rosa) Viola Guillet (La Cigna); 12° posto per Asia Giommi (La Rosa) Nina Succi (La Rosa); 13° posto per Anna Grossi (La Stella); 16° Viola Menicagli (La Stella); 17° posto Angelica Bronchio (La Stella).

Condividi: