Più di 30 atlete del Pattinaggio La Stella di Livorno brillano ai campionati provinciali UISP

Sabato 8 marzo si sono tenuti i campionati provinciali Uisp di pattinaggio artistico, disciplina libero, nel complesso polisportivo La Bastia di Livorno

Sabato 8 marzo si sono tenuti i campionati provinciali Uisp di pattinaggio artistico, disciplina libero, nel complesso polisportivo La Bastia di Livorno. In questa occasione più di 30 atlete della società Pattinaggio Artistico La Stella sono scese in pista ottenendo splendidi risultati e aprendo così la stagione del campionato Uisp con grande entusiasmo e spirito di squadra, facendo il tifo l’una per l’altra durante l’intera giornata di gara.

Iniziamo con la categoria Formula promo B dove Maya Tommasini ottiene la medaglia d’argento, Vittoria Longoni la medaglia di bronzo e Alexia Giglioli un ottimo 4 posto. Nella categoria Formula Promo C il podio è interamente composto da stelline con Sofia Rinaldi al primo posto, Matilde Benvenuti al secondo posto e Isabella Mannari al terzo posto. Andando avanti con il percorso promo, nella categoria Formula Promo D, Brenda Menapace sale sul gradino più alto del podio seguita da Claudia Pappalardo seconda classificata, Aurora Vanni terza classificata e Alice Dioguardi quarta classificata. Infine Bianca Alati prima classificata nella categoria Formula Promo E.

Il medagliere continua a riempirsi con Sofia Lai Prunai prima classificata nella categoria Formula F1A. La categoria F1B vede Matilde Trombin mettersi al collo la medaglia d’oro e Bianca Salvadori la medaglia d’argento. Ancora una medaglia d’oro per Aurora Pugliese nella categoria F1C. Proseguiamo con la categoria F1D dove Noemi Fornaciari conquista il primo posto seguita al secondo posto dalla compagna Marta Botti. Nella categoria F1E si classifica al primo posto Emma Tarchi, Vittoria Puccini al secondo posto e terzo posto per Valentina Tomati. Ancora una medaglia d’oro per Margot Romy Sviato nella categoria F2B. Aurora Auribelli conquista uno splendido secondo posto nella categoria F2D con Giulia Bacchi al quarto posto. A seguire ancora un secondo posto per Chiara Albanesi nella categoria F2E, mentre nella categoria F3B Olivia Terreni conquista il primo posto.

Continuano gli splendidi risultati nel percorso formula con la categoria F3C che vede Carolina Terreni prima classificata, Mattia Mali Sviato prima classificata nella categoria F3D, Giulia Stefanini prima classificata e Virginia Testa prima classificata rispettivamente nelle categorie F4A e F4C. Chiude la categoria formula Gabriele Tomati con la medaglia d’oro nella categoria F5B maschile.

Ma non è ancora finita perché le stelle continuano a brillare anche nelle categorie successive. Mia Ariel Frati si classifica al primo posto nella categoria Esordienti Regionali B, e anche nella categoria Allievi Regionali B medaglia d’oro per Bianca Carnelosso. Proseguiamo con la Divisione Nazione A2 dove Nina Succi conquista il primo posto e nella categoria Divisione Nazionale C medaglia d’oro anche per Aurora Fioravanti.

Dopo i meravigliosi risultati da parte di tutti questi atleti, l’intero team di allenatori della società Pattinaggio Artistico la Stella è molto soddisfatto e punta in alto ai campionati regionali e nazionali. Le allenatrici del pattinaggio artistico La Stella: Virginia Giachi, Cecilia Aliboni, Greta Malloggi, Sabrina Versalli, Silvia Bartoletti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©