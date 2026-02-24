Platania brilla a Pisa: bronzo individuale e oro a squadre in Coppa del Mondo

L’atleta dell’Accademia della Scherma Livorno chiude terzo nel fioretto categoria A, fermato in semifinale dall’ungherese Osvath, poi trascina l’Italia al successo contro l’Ucraina insieme a Betti, Lambertini e Massa. Festa grande anche per il ct Paroli e il tecnico Finetti.

Si è chiusa ieri l’ultima giornata della tappa di Coppa del Mondo Paralimpica, svoltasi a Pisa, che ha visto protagonista Luca Platania, atleta che stabilmente da quest’anno si allena tra le mura dell’Accademia della Scherma di Livorno.

Il giovedì è infatti sceso in pedana per la gara individuale di fioretto categoria A che, dopo aver saltato i gironi per motivi di ranking e aver espresso un’ottima scherma, ha chiuso con un’ottima terza posizione in seguito alla sconfitta in semifinale molto combattuta contro l’ungherese Osvath.

Grandissima soddisfazione è arrivata però soprattutto dalla gara a squadre dove Luca, insieme ai suoi compagni di squadra Matteo Betti, Emanuele Lambertini e Michele Massa, dopo una bella vittoria ai quarti per 30-12 contro la Polonia e un’altra in semifinale per 30-20 contro la Thailandia, ha raggiunto la finale vinta poi per 30-17 contro l’Ucraina portando a casa un bellissimo oro.

Gioia tripla in casa Accademia Scherma Livorno perché centrali in questa vittoria sono stati anche il CT Alessandro Paroli e il tecnico Dario Finetti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©