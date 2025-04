Playoff, al PalaMacchia ingresso libero per il Jolly. “Determinati ad allungare la serie”

Nella foto di Silvia Casini, gentilmente concessa dall'ufficio stampa del Jolly Acli Basket, coach Walter Angiolini in panchina

Coach Angiolini: "Ogni possesso ha un peso specifico enorme, ogni errore può costare caro. Abbiamo sistemato alcune cose e ci siamo focalizzate sulla consapevolezza dell’importanza di ogni singolo momento di gioco"

Dopo la sconfitta in gara 1, il Jolly Acli Basket è pronto a scendere nuovamente in campo per cercare il riscatto. L’appuntamento è fissato per domenica 27 aprile alle 21 al PalaMacchia (ingresso libero e gratuito), quando le livornesi affronteranno Matelica in gara 2 del primo turno dei playoff. Una sfida da dentro o fuori per le ragazze di coach Walter Angiolini, che non nascondono la voglia di reagire e portare la serie alla decisiva gara 3.

“In questi giorni abbiamo lavorato con grande intensità, concentrandoci sui dettagli – spiega il coach – perché sono proprio quelli a fare la differenza in partite come queste. Ogni possesso ha un peso specifico enorme, ogni errore può costare caro. Abbiamo sistemato alcune cose e ci siamo focalizzate sulla consapevolezza dell’importanza di ogni singolo momento di gioco”.

Fondamentale, per il Jolly, sarà ridurre al minimo le disattenzioni e non concedere situazioni comode all’avversaria. “Nei playoff vince chi sbaglia meno, chi resta lucido, chi è capace di restare concentrato su ogni singolo pallone. Noi vogliamo fare proprio questo”.

Il gruppo è unito e motivato. Il PalaMacchia si prepara ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni per sostenere la squadra in quella che si preannuncia una vera battaglia sportiva. L’obiettivo è chiaro: allungare la serie e tornare a Matelica mercoledì per giocarsi il tutto per tutto.

