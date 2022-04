Playoff, ecco il calendario amaranto verso la serie D

Gli amaranto, per fare il salto di categoria e approdare in serie D, se la dovranno vedere con il Figline e con il Tau. Tre squadre e due posti... in paradiso. La terza classificata nel "gironcino" dovrà effettuare gli spareggi nazionali per guadagnarsi la gloria

Mediagallery

Sono stati effettuati nel pomeriggio di martedì 19 aprile a Firenze i sorteggi per il poule promozione. Gli amaranto, per fare il salto di categoria e approdare in serie D, se la dovranno vedere con il Figline e con il Tau. Tre squadre e due posti… in paradiso. La terza classificata nel “gironcino” dovrà effettuare gli spareggi nazionali per guadagnarsi la gloria. Tutte le gare si svolgeranno alle 17. Si parte questa domenica, il 24 aprile, quando gli amaranto apriranno i cancelli dell’Armando Picchi per lo scontro con il Figline. Riposo previsto per il 27 aprile e 1° maggio in trasferta con il Tau. Poi si riparte con il ritorno l’8 maggio a Figline e si chiude il 15 maggio in casa con il Tau.

La società dell’Us Livorno 1915 ricorda che sono già in vendita i mini abbonamenti per le due partite interne della poule promozione, riservati agli abbonati della stagione 2021/22: prezzi scontati fino al 20% e niente prevendita. I mini abbonamenti saranno disponibili solo ed esclusivamente al Punto Amaranto dello stadio Armando Picchi, in piazzale Montello, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30