Playoff, gara 2. Jolly Acli-Matelica 54-42. Livorno pareggia i conti

Il Jolly non fallisce. Davanti a circa mille persone accorse a sostenere le rosa-blu-amaranto, le ragazze di Angiolini pareggiano i conti e rimandano la sfida decisiva per accedere alla semifinale a gara tre sul parquet di Matelica nella sfida in programma mercoledì 30 aprile. Women of the match "Wonder" Miccio

Il Jolly Acli Basket Livorno non fallisce. Davanti a circa mille persone accorse a sostenere le rosa-blu-amaranto e al presidente Benvenuti, le ragazze di Angiolini pareggiano i conti e rimandano la sfida decisiva per accedere alla semifinale a gara tre sul parquet di Matelica nella sfida in programma mercoledì 30 aprile (clicca qui per consultare il tabellino). Finisce 54 a 42, match con pochi punti ma con molta intensità.

Partono bene Ceccarini e compagne che chiudono il primo quarto sul 18 a 12 amministrando bene il primo tempino. Ma è nel secondo quarto che si crea il solco grazie ad una super Botteghi che trascina il Jolly insieme a Georgieva. Il secondo quarto si chiude con il risultato di 30 a 17. Si va al riposo con un vantaggio considerevole ma… attenzione. Matelica è avversario assai tosto e ad inizio terzo quarto si fa vivo dopo due minuti accorciando sul 30 a 19.

Ma è una super Miccio con due bombe consecutive dalla stessa mattonella nel giro di pochi secondi a mettere le ali alle rosa-blu-amaranto e a portare avanti nuovamente il Jolly sul 38 a 19 a 4′ dalla fine del terzo periodo.

Evangelista da tre punti mette la bomba a fil di sirena nel terzo quarto che porta il Jolly Acli Basket sul rassicurante vantaggio di 46 a 26.

Matelica non ci sta e il primo minuto dell’ultimo quarto mette un break di 0 a 5 che porta le ospiti sul 46 a 31. Il Jolly si irrigidisce, non trova più la via del canestro e per altri tre minuti ne approfitta Matelica che si riporta sotto di -9: 46-35. Poi è sempre Wonder Miccio che trova ancora una votla il feeling con la retina con un canestro dalla media distanza che rompe il digiuno del Jolly. Ed è ancora Miccio is on fire che prosegue la via del canestro: 51 a 37.

La partita scorre via senza particolari intoppi. Il Jolly alza le braccia: 54 a 42. Si va a gara 3 in programma mercoledì sul parquet di Matelica.

