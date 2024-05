Playoff gara 2, Libertas-Faenza 62-67. Pareggiata la serie: 1-1

Faenza pareggia la serie vincendo in trasferta in questo lunedì 6 maggio davanti a un PalaMacchia gremito che alla fine dei 40 minuti esce ammutolito. Finisce 62-67 per i neroverdi con una Libertas che ha faticato sin dal primo quarto a entrare nel match

Faenza pareggia la serie vincendo in trasferta in questo lunedì 6 maggio davanti a un PalaMacchia gremito che alla fine dei 40 minuti esce ammutolito. Finisce 62-67 per i neroverdi con una Libertas che ha faticato sin dal primo quarto a entrare nel match. Sotto per 9 a 17 la prima frazione rientra in carreggiata andando a riposo sul 36 a 25. Ma dal terzo quarto la musica cambia ancora. Gli ospiti trovano un break importante. Ricci non trova la via della tripla affidata invece a Saccaggi che ci prova a tenere a galla i suoi. Inizia a mancare il fiato e le rotazioni corte. La Libertas non rientra più in partita. Ci prova dannatamente e affannosamente negli ultimi 3 minuti di partita quando riduce il gap. Ma è un’impresa disperata. Finisce 62 a 67. Il pubblico amaranto va via in silenzio. C’è qualche nervosismo sugli spalti. Amaranto chiamati ad invertire la rotto venerdì per tornare sopra nella serie in questi quarti di finale.

Primo quarto in cui la Libertas fatica a ingranare. Segna solo 2 punti nei primi 5 minuti e altri 2 punti sempre a firma di Ricci nei successivi secondi. Faenza non brilla, per carità, ma difende sporco e duro. Molti i secondi possessi concessi dagli amaranto agli ospiti. Saccaggi riporta sotto i padroni di casa con una bomba che riavvicina sul 9-12 ma i neroverdi accelerano con un piccolo break di 5-0 che fa scendere il sipario del primo tempino sul 9 a 17.

Secondo quarto che si apre nel segno di Allinei che piazza una bomba pronti-via (12-17). Poi è Tozzi che replica ancora dalla lunga poco dopo: 15-19. Bargnesi segue la scia delle bombe amaranto e ora la Libertas è sotto di 1: 18-19. Allinei dai liberi segna il sorpasso 20-19. Saccaggi ancora bomba: 23-21. La Libertas è ancora trascinata da Sacca-bomb che macina punti: 25-22. Tripla fondamentale di Williams a 2 dal termine del secondo quarto: 28-23. Allinei subisce un fallo anti-sportivo. La Libertas sprinta e va sul 34 a 23 quando manca un minuto all’intervallo lungo. Fratto sulla sirena stoppa il punteggio sul 36 a 25. Si va al riposo.

Terzo quarto. Ricci esce per un pestone ricevuto da Vico. Faenza si riporta sotto ma è il Leone Olandese che ricaccia indietro gli avversari con una bomba che fissa il punteggio sul 39 a 29. Ma gli ospiti non sono domi e fanno un piccolo break di 5-0: 39-34. Ricci rientra in campo dopo un paio di minuti ma Faenza si riporta pericolosamente sotto sul 39 a 37 grazie ad una bomba di Begarin.

Faenza è una bestiaccia e morde pericolosamente portandosi avanti sul 39-42. Poi è Sacca-bomb ancora lui, a regalare la tripla del pareggio: 42-42. La partita si scalda. Tecnico ad Andreazza: Faenza va sul 42 a 47 a 2 dalla fine del terzo tempino. Tripla di Faenza con Petrucci: 42-50. Poi ancora Faenza: 42-52 e ancora Faenza. Si chiude il terzo quarto sul 42-54.

Ultimo quarto in cui Faenza riesce nei primi minuti a tenere a distanza di sicurezza gli amaranto. A metà ultima frazione il tabellone recita 47-61 per gli ospiti. Tozzi prova a suonare la carica con una bomba: 50-61. Ricci dai liberi 2/2: 52-61. Tozzi ancora lui con un canestro dalla lunga: 57-65 quando il tabellone segna 2:21 dal termine. Williams tiene viva la speranza con un canestro da sotto: 59-65. Allinei dalla linea della carità fa 1/2: 60-65. Vico dall’altra parte infrazione di passi. Mancano 35 secondi. Time out Andreazza. Libertas sotto di 5. Allinei sbaglia da tre. Faenza ai liberi 2/2: 60-67. Fantoni da sotto: 62-67. Libertas fallo in attacco. Finisce così. In un PalaMacchia ammutolito.

Faenza pareggia la serie: 1-1. Venerdì in trasferta per gara 3.

Condividi:

Riproduzione riservata ©