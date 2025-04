Playoff serie A2. Jolly Acli, in gara 1 la spunta Matelica (77-71)

Foto gentilmente fornita dall'Ufficio Stampa di Matelica Thunder

Non basta una prova generosa al Jolly Acli Basket Livorno per conquistare gara-1 dei quarti di finale playoff: nelle Marche è la Halley Thunder Matelica ad imporsi per 77-71 al termine di una partita intensa e giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

L’avvio è incoraggiante per le amaranto, che partono forte portandosi sul 2-8 grazie alle iniziative di Miccio e Botteghi. Matelica però risponde con energia, trovando ritmo in attacco con Cabrini, Gramaccioni e Poggio, chiudendo il primo quarto avanti 21-15.

Nel secondo periodo le padrone di casa provano a scappare, toccando il +11 (29-18). Livorno reagisce con carattere e grazie a una difesa a zona impenetrabile, torna fino al -2; ma un nuovo break di 10-0 permette alle marchigiane di andare all’intervallo sul 42-31.

Al rientro dagli spogliatoi, il Jolly alza l’intensità difensiva e trova soluzioni efficaci in attacco con Wojtala e Botteghi, firmando un parziale di 5-17 che vale il sorpasso (47-48). Matelica però resta lucida e chiude il terzo quarto avanti 57-53.

Nell’ultimo tempino Livorno si riporta davanti, spinge sull’acceleratore, ma le padrone di casa, che trovano una superlativa Celani, reagiscono nuovamente e con un parziale di 15-2 si portano sul 72-60 a quattro minuti dal termine. Le ragazze di coach Angiolini non si arrendono e tornano fino a due possessi di distanza (76-71 con tripla di Wojtala a 24” dalla sirena). Matelica tuttavia non si scompone, riesce a mantenere il vantaggio e a conquistare il primo punto della serie.

Ancora incertezza su gara 2 che avrebbe dovuto giocarsi sabato sera al PalaMacchia ma è stata rinviata per il lutto nazionale dovuto ai funerali del Santo Padre che si svolgeranno proprio quel giorno. Probabile quindi l’ipotesi di disputare il match domenica 27 aprile prima del match della Libertas contro la Fortitudo. Ancora dubbi sulla location: PalaMacchia o Modigliani Forum. Nelle prossime ore sarà sciolta la riserva.

Il tabellino Jolly: Wojtala 17, Ceccarini 3, Sassetti 5, Georgieva 9, Orsini 4, Miccio 15, Botteghi 16, Sayed Tawfik ne, Okodugha 2, Evangelista. All. Angiolini

