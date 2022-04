Podi e medaglie per le pattinatrici livornesi ai campionati regionali

E’ stato un successo per le pattinatrici livornesi la partecipazione al campionato regionale degli esercizi obbligatori che si sono svolti a Prato e a Calenzano. I titoli toscani sono stati conquistati da Giorgia Marini (Soc. La Stella) nella categoria divisione nazionale “B”, e Anna Grossi (Soc. La Stella) nella categoria divisione nazionale “A”.

Argento per Martina Puliti (Soc. La Stella) nella categoria divisione nazionale “D” e Asia Giommi (Pol. Circolo Arci La Rosa). Bronzo invece per Azzurra Allegranti (Pol. Circolo Arci La Rosa) nella categoria Allievi “A”. Buoni risultati per le altre partecipanti al campionato regionale con il quarto posto ottenuto da Nina Succi (La Stella), 5° posto per Mya Balloni (Pol. Circolo Arci La Rosa), 5° posto per Viola Menicagli (La Stella), 8° posto per Lara Pennacchia (La Stella) e 9° posto per Anna Pisano (Pol. Circolo Arci La Rosa) nelle rispettive categorie.