Poggibonsi – Us Livorno 1915 1-2. Gli amaranto tornano alla vittoria con Malva e Risaliti

Gli amaranto confermano il proprio stato di forma in trasferta e voltano pagina dopo il passo falso di domenica scorsa. Decisivi i timbri nella prima frazione dell'attaccante e del centrale ex Arezzo, solo per le statistiche il gol di Vitiello nel finale. Cardelli super, Bellini solito uomo ovunque, male i subentrati

di Lorenzo Evola

Riscatto riuscito. Gli uomini di Indiani si lasciano alle spalle la debacle interna contro il Ghiviborgo ed espugnano il Lotti di Poggibonsi grazie ai timbri nella prima frazione di Malva (facile tap in) e Risaliti (colpo di testa su corner). A nulla vale il gol di Vitiello che accorcia le distanze in un finale a dir poco accesso. Gli amaranto devono infatti ringraziare la prodezza di Cardelli che sventa il 2-2 con un miracolo sul colpo di testa a botta sicura di Salvadori, oltre alla poca lucidità sotto porta di Belli e lo stesso Vitiello. Dionisi e compagni resistono comunque all’assalto e tornano a casa con tre punti che rilanciano morale e classifica – Livorno ancora a +4 dal Ghiviborgo, mentre il Siena va di nuovo ko – in vista del prossimo impegno casalingo contro il Seravezza Pozzi.

La cronaca

Pronti via e gli amaranto si portano subito avanti. Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva sui piedi di Bellini che non ci pensa due volte a calciare di prima intenzione. Un destro non irresistibile quello del numero 20, ma sul secondo palo è Malva il più lesto di tutti ad intuire la traiettoria e a farsi trovare pronto nel posto giusto per il più facile dei tap in sotto porta. Un gol a freddo che spiazza la compagine giallorossa, ne approfittano allora gli uomini di Indiani che sfiorano immediatamente lo 0-2 con Capparella, pericoloso con un sinistro che sibila il palo alla destra di Pacini. Lo stesso Capparella sarà costretto ad uscire anzitempo per un problema al ginocchio – l’augurio è che non si tratti di niente di grave – ma la manovra amaranto non pare risentirne. Dionisi e compagni continuano a premere e vengono premiati a circa metà della prima frazione con il raddoppio firmato da Risaliti, preciso nell’incornata a centro area su corner calciato da un onnipresente Bellini. Allo scoccare della mezz’ora Hamlili ha sui piedi la chance del tris, ma il suo destro al volo si infrange sul montante a Pacini battuto. Padroni di casa, invece, a dir poco sterili dalle parti di un inoperoso Cardelli, eccezion fatta per qualche scorribanda isolata di Vitiello.

Nella ripresa calano e non poco i ritmi, con gli amaranto che cercano di addormentare la verve di un Poggibonsi che prova ad affacciarsi con maggior convinzione dalla trequarti in su. Per i padroni di casa la prima vera chance per riaprire il match capita intorno all’ora di gioco sui piedi di Belli che non riesce clamorosamente a deviare in porta da due passi dopo un disimpegno errato di Brenna. Indiani prova a scuotere i suoi inserendo prima Rossetti e poi Russo ma senza ottenere gli effetti desiderati, il Poggibonsi invece comincia l’assalto disperato alla porta di Cardelli e accorcia le distanze a dieci dalla fine con il centro di Vitiello che trafigge lo stesso Cardelli (miracoloso su Bellini nell’occasione) con un tocco da due passi. Gli amaranto sbandano pericolosamente e rischiano di capitolare quando Salvadori si tuffa a colpo sicuro in area, chiamando al miracolo Cardelli sul primo palo, poco dopo è invece Vitiello a mancare il pareggio sparando alle stelle in area piccola. Il forcing continua anche durante i cinque – interminabili – minuti di recupero ma la barca labronica non affonda e il risultato non cambia. Al triplice fischio fanno festa gli uomini di Indiani, consapevoli dell’importanza di tornare a casa con l’intera posta in palio dopo il primo ko stagionale che poteva in parte ridimensionare il valore di una squadra fin qui ineccepibile. Il margine dalla seconda posizione rimane invariato – il Ghiviborgo insegue a -4 – ma l’ennesimo scivolone del Siena e un Grosseto oramai a distanza siderale dalla vetta rinvigoriscono le ambizioni di gloria del club di patron Esciua, atteso domenica prossima (probabilmente senza Capparella e con Risaliti squalificato) dal Seravezza Pozzi al Picchi. Vietato fermarsi.

Le pagelle:

Cardelli 7: Inoperoso per tre quarti di gara, compie un miracolo su Bellini ma non può nulla sul tap in di Vitiello. Ancora determinante poco più tardi sul colpo di testa a botta sicura di Salvadori.

Parente 5.5: Stranamente più propenso a contenere che ad offendere nella prima frazione, il copione non cambia nella seconda metà di gara, quando però soffre la verve del subentrato Salvadori, per sua fortuna Cardelli salva tutto con un colpo di reni provvidenziale.

Brenna 6: Fa buona guardia sul duo Bellini – Vitiello finché rimane in campo. Indiani gli risparmia gli ultimi venti minuti e la retroguardia ne risente non poco (dal 70′ Borri 5.5: In grossa difficoltà durante l’assalto finale dei giallorossi).

Risaliti 7: Usa la sua imponente mole per firmare il raddoppio su assist da calcio d’angolo di Bellini. Per oltre un’ora è insuperabile, poi Indiani toglie Brenna dalla contesa e sembra quasi perdere i riferimenti. Il giallo preso nella seconda frazione lo costringerà a saltare la prossima in casa contro il Seravezza.

Arcuri 6: Decisamente più timido rispetto alle ultime uscite, non soffre comunque granchè in fase difensiva, se non nel finale. Ma non demerita e strappa la sufficienza.

Bellini 7: Prima propizia il vantaggio di Malva con un destro di prima intenzione da fuori, poi trova Risaliti in area direttamente da corner per il raddoppio amaranto. Il tutto unito alla solita dose enorme di quantità in mezzo al campo, il ritorno di Hamlili in questo sicuramente lo agevola. Chiude con la fascia da capitano, ad oggi nessuno meglio di lui potrebbe onorarla.

Hamlili 6.5: Torna dal 1’ in mezzo al campo e non a caso la squadra torna a girare a pieni giri. Intorno alla mezz’ora va vicino allo 0-3 con un destro al volo che colpisce il montante. Cala un po’ nella ripresa e infatti il Livorno arretra pericolosamente il proprio baricentro, è l’ago della bilancia della band di Indiani.

Marinari 5.5: Come al solito non manca lo spirito di sacrificio, ma ad un attaccante ogni tanto si chiede un po’ più di incisività in zona gol. Al di là di un diagonale sbilenco nel primo tempo non si fa notare dalle parti di Pacini (dal 78’ D’Ancona sv).

Capparella sv: Resta troppo poco in campo per essere valutato, appena dopo il gol di Malva aveva sfiorato il raddoppio con il solito sinistro. Poi il ko per un problema al ginocchio (dal 12’ Currarino 6: Sostituisce Capparella e offre una prestazione tutto sommato ordinata sulla trequarti. Ci prova pure in rovesciata ma ne esce una conclusione debole e innocua per Pacini).

Malva 6.5: Si fa trovare nel posto giusto al momento giusto sulla conclusione di Bellini per siglare lo 0-1, ha altre occasioni nel corso della ripresa ma pecca un po’ di precisione al momento del dunque. Comunque positivo, sta acquistando sicurezza nei propri mezzi (al 70’ Russo 6: Prova con qualche iniziativa nel finale senza grosse fortune).

Dionisi 5.5: Riproposto titolare da Indiani, si rende protagonista di qualche preziosa sponda di prima intenzione nonché di un succulento assist per Hamlili, ma risulta inefficace negli ultimi venti metri. Da uno come lui ci si aspetta sempre qualcosa di più, ma siamo sicuri che il suo apporto alla causa labronica non mancherà nei prossimi impegni (dal 56’ Rossetti 5.5: Al rientro dall’infortunio, non è ancora al 100% e si vede lontano un miglio. Non tocca un pallone nella mezz’ora finale).

Indiani 6: Il suo è un Livorno padrone del campo per oltre un’ora ma lo sbandamento nel finale rischiava di vanificare quanto di buono era stato fatto fino a quel momento. L’importante oggi era comunque tornare a casa con i tre punti per dimenticare la sconfitta per mano del Ghiviborgo e non perdere punti dalle inseguitrici.

Le formazioni ufficiali:

Poggibonsi (3-5-2): Pacini; El Dib, Borri, Fremura; Cecconi, Marcucci, Fracassini, Mignani, Valori (dal 46′ Belli); Bellini, Vitiello.

Livorno (4-2-3-1): Cardelli; Parente, Brenna (dal 70′ Borri), Risaliti, Arcuri; Hamlili, Bellini; Marinari (dal 78′ D’Ancona), Capparella (dal 12′ Currarino), Malva (dal 70′ Russo); Dionisi (dal 56′ Rossetti)

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Lotti. Gli uomini di Indiani tornano ai tre punti grazie ai centri di Malva e Risaliti, inutile il gol che accorcia le distanze di Vitiello 92' Russo lanciato in contropiede, chiude tutto la retroguardia di casa 90' Saranno cinque i minuti di recupero 88' Vitiello! Altra grande chance sprecata dal Poggibonsi con Vitiello che spara alle stelle da ottima posizione 87' Cardelli! Provvidenziale intervento del portiere amaranto sul colpo di testa a botta sicura di Salvadori 84' Sbandano adesso gli amaranto, Salvadori ci prova con il destro, blocca Cardelli 80' GOL DEL POGGIBONSI! Vitiello accorcia le distanze con un tap in dopo un miracolo di Cardelli sul colpo di testa di Bellini. Tutto riaperto al Lotti 78' Esce Marinari ed entra D’Ancona 77' Ammonito Marcucci che travolge Bellini in contropiede 73' Russo recupera palla a metà campo e si invola verso la porta, decisivo l’intervento di Marcucci che sventa lo 0-3 70' Dentro anche Borri e Russo per Brenna e Malva 66' Atterrato Malva, punizione per gli amaranto 63' Giallo anche per Bellini, troppo irruento nel fallo a metà campo 62' Clamorosa occasione fallita da Belli che colpisce male il pallone a due passi dalla porta di Cardelli 56' Fuori Dionisi dentro Rossetti 53' Giallo anche per Vitiello, in ritardo sull’uscita di Cardelli che viene travolto 50' Giallo per Risaliti. Il difensore amaranto era diffidato, salterà la prossima gara casalinga contro il Seravezza 49' Malva riceve in area ma fallisce l’appoggio preciso per Dionisi in area Comincia la ripresa al Lotti! Termina il primo tempo al Lotti. Amaranto avanti grazie ai timbri di Malva e Risaliti 46' Giallo anche per El Dib 45' Ammonito Vitiello per proteste 42' Ultimi scampoli di una prima frazione totalmente a tinte amaranto 38' Currarino addirittura in rovesciata, palla che viene bloccata senza patemi da Pacini 36' Continuano a premere gli uomini di Indiani alla ricerca del tris, in difficoltà la compagine di casa 31' Hamlili! Dionisi pesca l’inserimento di Hamlili che calcia al volo, palla che si stampa sulla traversa a Pacini battuto. Grande occasione per gli amaranto 24' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO!! HA SEGNATO RISALITI! Corner calciato da Bellini, incornata vincente di Risaliti che piazza la sfera all’angolino 21' Intervento in ritardo di Arcuri, il direttore di gara non estrae il giallo 18' Steso Marinari, punizione per gli amaranto 15' Marinari ci prova da posizione defilata, palla larga 12' Non ce la fa Capparella, dentro Currarino al suo posto 9' Capparella a terra, gioco fermo 7' Amaranto ancora in avanti, Brenna non riesce a trovare un compagno in area 3' GOOOLLL DEL LIVORNOOOOO!!! HA SEGNATO MALVA! Schema su corner, Bellini spara da fuori area, freddo Malva nel tocco sotto vincente da pochi passi. Amaranto già in vantaggio 2' Dionisi si ritrova la sfera sui piedi in area e cerca spazio per concludere, tiro deviato in corner Comincia il match al Lotti!

