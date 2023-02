Ponsacco-Us Livorno 1915 1-1. Continua il mal di trasferta

Livorno ancora senza vittoria lontano dal Picchi. Si salva la difesa, male Mazzucca. Prima gioia per El Bakthaoui

di Lorenzo Evola

Gli amaranto non vanno oltre l’1-1 al Comunale di Ponsacco, mancando ancora una volta l’appuntamento con i tre punti fuori casa. Al vantaggio di El Bakthaoui nella ripresa risponde dopo pochi minuti Bellucci. Match condizionato anche dalle pessime condizioni del terreno di gioco, ma di fatto, in casa Livorno è ancora la discontinuità a farla da padrona.

Un primo tempo che scorre via senza alcuno squillo da ambo le parti, anche a causa delle caratteristiche di un terreno di gioco che non aiuta di certo lo scorrimento fluido della sfera. Amaranto – schierati con un inedito 3-4-2-1 – che provano a prendere in mano il pallino del gioco senza però mai farsi vedere dalle parti di Pagnini, Ponsacco attento a chiudersi per poi ripartire in contropiede.

Nella ripresa è El Bakthaoui, servito da Neri, a stappare il match con un destro dal limite dell’area che si spegne sul primo palo. La gioia per il primo gol in maglia amaranto del marocchino, però, dura ben poco. Non passano, infatti neanche dieci minuti che Bellucci, sugli sviluppi di un corner, ristabilisce la parità con un tocco al volo sul quale non può nulla Bagheria. Tutto da rifare, dunque, per gli uomini di Esposito, che tentano una minima reazione con gli ingressi di Lo Faso e Bamba, scontrandosi, tuttavia, contro il muro biancorosso ed una stanchezza, figlia delle numerose assenze che hanno falcidiato l’organico di mister Esposito. Un finale segnato da nervosismo e risse qua e là, non consente agli amaranto di trovare quel tanto agognato gol vittoria. Martedì ci sarà l’esito del ricorso sul caso Seravezza che potrebbe regalare due punti di vitale importanza per mantenere un posto nei playoff, auspicando nella fine – se mai ci sarà – di quel mal di trasferta che accompagna Luci e compagni da inizio stagione.

Le pagelle:

Bagheria 6: Mai chiamato in causa fino al pareggio dei padroni di casa, sul quale però ha poche colpe.

Fancelli 6: Ennesima solida partita per il giovane difensore amaranto, attento e puntuale sugli affondi dei dirimpettai ponsacchini.

Russo 6: Partita tutto sommato tranquilla al centro della difesa labronica, infonde sicurezza, come di consueto, al reparto.

Giampà 6.5: Vedi Fancelli e Russo. Tenta anche qualche sortita in avanti in appoggio alla manovra.

Camara 5.5: Qualche cross e poco altro da segnalare. Prestazione troppo timida quella dell’ex Verona sulla destra (dal 90’ Belli sv).

Neri 5.5: Quest’oggi è dura là in mezzo, prova a non far rimpiangere capitan Luci senza tuttavia riuscirci. Si salva con l’assist per il gol di El Bakthaoui (dal 81’ Bamba sv).

Bruzzo 6: Il più ispirato tra gli amaranto nel primo tempo, cala nella ripresa ma continua a dar manforte fino al triplice fischio.

Giuliani 5.5: Spinge con maggior veemenza rispetto a Camara, ma risulta più impreciso del solito al momento del dunque, non aiutato di certo dal terreno di gioco.

Mazzucca 5: Tocca pochissimi palloni in mezzo al campo, bada più a contenere, però, senza grandi risultati (dal 75’ Pecchia 6: Sufficienza di incoraggiamento per il rientro dopo il lungo stop)

El Bakthaoui 6: Il terreno di gioco non si addice alle sue caratteristiche e di fatto non si vede nel primo tempo. Sblocca il match con un destro dal limite dell’area, purtroppo per lui e per i suoi, il primo gol in maglia amaranto non basta per centrare la vittoria (dal 81’ Lo Faso sv)

Lucatti 5.5: Fatica a trovare palloni giocabili nell’arco dei 90’, cerca con troppa insistenza il contatto fisico anche quando non dovrebbe. Causa l’espulsione di De Vito nel finale, l’unico highlight della sua partita.

Esposito 5: Un passo avanti e uno indietro. Aveva annunciato le potenziali difficoltà dovute al campo e infatti i suoi non riescono a trovare soluzioni per far male al Ponsacco. La squadra trova il vantaggio ad inizio ripresa, salvo poi farsi riprendere dopo neanche dieci minuti. Anche i cambi appaiono piuttosto tardivi. Era in emergenza a causa delle numerose defezioni, ma quest’oggi si doveva decisamente fare di più per sfatare il tabù trasferta.

Mobilieri Ponsacco (4-3-3): Pagnini; Lici, De Vito, Martucci, Zaccagnini; Marcucci, Fratini, Bardini; Nieri, Bellucci, Mencagli.

Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Russo, Giampà; Camara, G. Neri (dal 81′ Bamba), Bruzzo, Giuliani; Mazzucca (dal 75′ Pecchia), El Bakhtaoui (dal 81′ Lo Faso); Lucatti.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Finisce qui il match al Comunale di Ponsacco. Al vantaggio di El Bakthaoui risponde Bellucci. La tanto agognata vittoria in trasferta continua a farsi desiderare 95' ESPULSO DE VITO! Doppio giallo per il difensore ponsacchino, reo di aver steso Lucatti al limite dell’area 93' Spinta di Lucatti, fallo in attacco per gli amaranto 90' Dentro anche Belli per Camara 89' Dentro Macchi per Marcucci 86' Ammonito anche Bamba in questo finale di gara 83' Parapiglia nei pressi della porta difesa da Bagheria, ammoniti Giampà e Bardini 80' Altri cambi per Esposito, dentro Lo Faso e Bamba per El Bakthaoui e Neri 77' Cross di Giuliani che cerca Lucatti a centro area ma il cross è troppo lungo 75' Dentro Pecchia per Mazzucca 70' Gioco fermo a causa di un colpo subito da De Vito 66' Prova El Bakthaoui direttamente su punizione, palla oltre il montante 64' Lucatti viene fermato da De Vito al limite dell’area. Giallo per il centrale di mister Paci 59' GOL DEL PONSACCO! Su corner è Bellucci a toccare quel tanto che basta per beffare Bagheria sul primo palo. Pareggio immediato dei padroni di casa 56' Fallo subito da Camara, punizione per i labronici 52' GOOOOOLLL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO EL BAKTHAOUI!! Neri serve il marocchino che si accentra e calcia sul primo palo, non può nulla Pagnini. Amaranto in vantaggio 47' Sinistro da fuori di Giuliani, palla che termina abbondantemente a lato Comincia la ripresa! Finisce qui un primo tempo avaro di emozioni al Comunale. Nessun tiro in porta da entrambe le parti, da vedere se Esposito opterà per qualche cambio nella ripresa. 42' Giallo anche per Martucci che ferma Bruzzo in contropiede 37' Mazzucca interviene in ritardo, giallo per lui 34' Nieri si accentra e calcia, si salva in qualche modo la retroguardia di Esposito 32' Amaranto che non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Pagnini, il Ponsacco si difende con ordine 27' Fallo di Mazzucca, calcio di punizione per i padroni di casa 25' Mencagli sfonda a sinistra e ottiene il corner 19' Giuliani crossa dalla sinistra, traversone troppo lungo però per i suoi compagni 16' Bruzzo ancora per El Bakthaoui, chiusura decisiva di Martucci 14' Rischia la frittata Pagnini, non ne approfittano gli amaranto 12' Bruzzo lancia verso El Bakthaoui, ma il marocchino era in off side 7' Lici tenta la botta da fuori area, conclusione svirgolata 6' Giampà prova l’incornata ma colpisce male 5' Bruzzo viene atterrato, punizione per gli amaranto 2' Confusione in questo avvio di gara, il terreno di gioco non favorisce lo scorrimento fluido della sfera L’arbitro fischia l’inizio!

