Ponsacco – Us Livorno 1915, 1-0. Panattoni porta in vantaggio i padroni di casa

Prima maglia da titolare per Cori (al rientro dalla squalifica). Per il resto Favarin ripropone lo stesso undici visto contro il Grosseto, con le sole novità Luci e Nizzoli al posto di Bartolini (out per infortunio) e Savshak

di Lorenzo Evola

Amaranto attesi al “Masini” di Santa Croce sull’Arno dai rossoblù di Caramelli per la terza giornata del campionato di Serie D. Esordio per Cori dal 1‘, c’è Luci al posto dell’acciaccato Bartolini in mediana. Conferme per Nizzoli, Brisciani e Nardi.

Le formazioni ufficiali:

Mobilieri Ponsacco (4-3-1-2): Fontanelli; Fasciana, Milani, De Vito, Nannetti; Remedi, Bardini, Innocenti; Regoli; Panattoni, Nieri.

Livorno (4-3-1-2): Biagini; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini, Luci, Nardi; Cesarini; Giordani, Cori.

22' Fallo di Luci su Nieri, punizione per il Ponsacco 20' Panattoni sfila via a Ronchi e scarica il destro da pochi passi, attento in questo caso Biagini 17' GOL DEL PONSACCO! Lancio dalle retrovie, Biagini ritarda l’uscita e Panattoni lo trafigge con il mancino sul primo palo. Padroni di casa in vantaggio 15' Gran chiusura di Brenna su Nieri lanciato verso la porta 13' Cross di Brisciani, stacco di Cori, si rifugia ancora in corner la retroguardia di casa 11' Scambio tra Cori e Bellini, corner per gli amaranto 9' Steso Cesarini sulla trequarti, giallo per l’ex Remedi 6' Tanti errori da entrambe le parti in questo avvio di gara 4' Break di Panattoni sulla sinistra, si salvano in qualche modo gli amaranto 2' Cross di Luci, sponda di Cori, non ci arriva Cesarini L’arbitro fischia l’inizio!

