Pontedera – Us Livorno 0-2. Gli amaranto chiudono la stagione con i tre punti

Dionisi e compagni hanno la meglio sul fanalino di coda del girone all'ultima uscita stagionale. Decidono i timbri di Peralta (gran gol all'incrocio nel primo tempo) e Falasco (siluro su punizione nella ripresa) all'interno di 90' gestiti senza patemi dai labronici

di Lorenzo Evola

Cala il sipario sulla stagione amaranto. Gli uomini di Venturato mettono la parola fine al proprio campionato con un successo netto sui ragazzi di Braglia e regalano un ultima gioia agli oltre 400 tifosi accorsi al Mannucci. All’eurogol di Peralta nella prima frazione fa seguito il timbro a venti minuti dal triplice fischio di Falasco, il quale trafigge Biagini con una fucilata direttamente su calcio di punizione. Partita mai in discussione, i labronici controllano il match dall’inizio alla fine senza correre alcun pericolo, eccezion fatta ad inizio secondo tempo (bravo Ciobanu su Faggi).

La cronaca

L’avvio di match, come prevedibile, è segnato da ritmi balneari. Sono però gli amaranto a dettare le operazioni e a proporsi con maggior convinzione dalle parti di Biagini. Di pericoli veri e propri non ne arrivano, ma alla prima chance nitida i labronici passano in vantaggio. Intorno al 20’ Biondi ricicla una palla a metà campo e tocca per Peralta, il fantasista si accentra, arriva al limite dell’area e spara un sinistro che muore all’incrocio dei pali, non può nulla Biagini. Di Carmine e compagni avrebbero subito l’occasione per siglare il raddoppio ma il colpo di testa a botta sicura di Bonassi su corner di Falasco colpisce il montante. Dopo la mezz’ora si sveglia pure lo stesso Di Carmine che impegna Biagini con un rasoterra sul primo palo, poco dopo la difesa di casa mura ancora l’ex Verona in area piccola. Gli assalti amaranto proseguono, al 42’ uno scatenato Biondi sfiora il raddoppio con un destro da posizione laterale che trova la gran risposta di Biagini. All’intervallo, comunque, si resta sullo 0-1.

Nella ripresa i padroni di casa tentano di alzare un po’ il baricentro e ad impensierire un inoperoso Ciobanu. È Faggi a chiamare alla risposta il portierino labronico che devia in corner di piede il destro di prima intenzione del mediano di Braglia. La spinta dei granata, tuttavia, si esaurisce presto e allora sono gli amaranto a guadagnare di nuovo campo con il passare dei minuti. Al 57’ è Bonassi a fallire il raddoppio con uno stacco di testa troppo debole su cross di Gentile, poco oltre l’ora di gioco Peralta manca la stoccata vincente da posizione defilata. Il risultato cambia di nuovo al 70′, quando Falasco spara una cannonata direttamente su calcio di punizione, piegando le mani di un incolpevole Biagini. Il match, in pratica finisce lì. L’ultimo quarto d’ora trascorre infatti tra passerelle finali e giocate estemporanee da entrambe le parti. Il triplice fischio suona come un rompete le righe.

D’ora in poi, insomma, in casa Livorno si potrà ufficialmente pensare al futuro, a partire dalla posizione di mister Venturato, atteso da un colloquio con la società nei prossimi giorni. Con l’auspicio di poter ambire nella stagione ventura a traguardi ben più consoni al blasone di un club come quello amaranto.

Le pagelle

Ciobanu 6.5: Attento sul tentativo di Faggi che lo costringe alla respinta nella ripresa, per il resto inoperoso.

Gentile 6: Senza infamia e senza lode sulla destra, si propone di tanto in tanto dalla metà campo in su con alterne fortune.

Noce 6: Domenica di pura gestione al cospetto di Nabian.

Baldi 6: Anche se ha poco lavoro da svolgere al fianco di Noce, non sbanda mai.

Falasco 7: Sua la prima conclusione verso la porta di Biagini, affonda spesso e volentieri sulla sua corsia di competenza. Serve un bel pallone per Bonassi che spara sul palo, nella ripresa si mette in proprio e sigla il raddoppio con un bolide direttamente su punizione.

Biondi 6.5: Prezioso nel toccare la sfera per l’accorrente Peralta in occasione dello 0-1, si propone con continuità nella metà campo avversaria. Biagini gli nega la gioia personale al tramonto della prima frazione, nella ripresa torna nei ranghi (dal 88’ Marchesi sv)

Hamlili 6: Gestisce senza patemi i ritmi – non certo elevati – del pomeriggio al Mannucci per oltre un’ora di gioco. Venturato gli risparmia gli ultimi minuti (dal 77’ Odjer sv)

Bonassi 6: Sfortunato quando colpisce il palo con un colpo di testa da ottima posizione, fa sentire i muscoli in mediana e prova a riaffacciarsi in zona gol ma si rivela poco cinico.

Peralta 7: Stappa il match con un gol da cineteca, sempre coinvolto nelle trame offensive amaranto. Gran partita del fantasista, chiude nel migliore dei modi una stagione di alti e bassi (dal 65’ Luperini 6: Mezz’ora di controllo)

Malagrida 5.5: Forse tra i più in ombra nella prima arrembante frazione labronica, la musica non cambia nella ripresa e allora Venturato lo toglie dalla contesa (dal 65’ Marinari 6: Si vede poco dal suo ingresso in campo)

Di Carmine 6: Ci mette una mezz’ora per entrare in partita, nel giro di due minuti flirta con il raddoppio venendo murato da Biagini prima e dalla difesa di Braglia dopo. Ripresa sottotono, non arricchisce il suo bottino stagionale (dal 77’ Dionisi sv)

All. Venturato 6.5: Match mai in discussione contro l’ultima della classe. I suoi chiudono con i tre punti una stagione a due volti, alla quale ha comunque fornito un contributo decisivo ai fini della salvezza. Da vedere se arriverà la conferma sulla panchina amaranto dopo il faccia a faccia con la società.

Le formazioni ufficiali:

Pontedera (3-4-2-1): Biagini; Fancelli, Piana, Sapola; Leo, Faggi, Pietrelli, Cerretti; Teixeira, Raychev; Nabian. All. Braglia

Us Livorno (4-3-1-2): Ciobanu; Gentile, Noce, Baldi, Falasco; Biondi (dal 88′ Marchesi), Hamlili (dal 77′ Odjer), Bonassi; Peralta (dal 65′ Luperini); Malagrida (dal 65′ Marinari), Di Carmine (dal 77′ Dionisi). All. Venturato

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Mannucci. Gli amaranto battono il Pontedera grazie ai gol di Peralta e Falasco 88' Spazio anche a Marchesi per Biondi 85' Biondi serve Dionisi, destro di poco alto 84' Ultimi scampoli al Mannucci, si attende solo il fischio finale 77' Dentro anche Dionisi e Odjer per Di Carmine e Hamlili 71' GOOLL DEL LIVORNOO! HA RADDOPPIATO FALASCO! Missile terra aria del terzino amaranto, mancino che piega le mani di Biagini e si insacca all’angolino 65' Dentro Marinari e Luperini per Peralta e Malagrida 64' Faggi batte Ciobanu in contropiede, il guardalinee segnala però l’off side del centrocampista di casa 60' Falasco pesca in area Peralta che non riesce a farsi spazio per calciare, si salva la difesa di Braglia 60' Giallo per Beghetto, in ritardo su Bonassi 57' Gentile sfonda a destra e centra per Bonassi, stacco di testa troppo debole, palla che termina tra le mani di Biagini 55' Cross teso di Falasco, Biagini non blocca la sfera 50' Malagrida ci prova con il mancino, palla larga di poco 49' Pontedera più intraprendente in questo avvio di ripresa 47' Faggi calcia di prima intenzione, respinge Ciobanu di piede 46' Nessun cambio in casa Livorno Al via la ripresa al Manucci! Termina il primo tempo al Mannucci, amaranto avanti grazie all’eurogol di Peralta 45' Continuano gli assalti degli amaranto, Pontedera in difficoltà 42' BIONDI! Gentile da terra per il centrocampista che calcia subito in area, Biagini si oppone e devia in angolo 37' Azione fotocopia, la difesa di Braglia mura il tentativo dell’ex Verona 36' Di Carmine si gira e calcia con il sinistro, attento Biagini che respinge 30' Continuano a premere gli amaranto, non riesce a guadagnare campo la compagine di casa 23' PALO DI BONASSI! Falasco pennella da corner, il numero 44 colpisce il legno con un colpo di testa da ottima posizione 22' Ci prova Biondi con il mancino, palla alta 19' GGOOL DEL LIVORNOO!! HA SEGNATO PERALTA! Biondi tocca la sfera per il fantasista che si accentra e piazza la sfera all’incrocio dei pali, imparabile per Biagini 16' Poche emozioni fin qui, tanti errori da entrambe le parti 13' Falasco ci prova da fuori, blocca senza problemi Biagini 12' Giallo per Malagrida, duro su Faggi a metà campo 11' Ritmi comunque blandi in questo avvio 9' Sono gli uomini di Venturato a gestire il possesso, si rintana nella propria metà campo il Pontedera 6' Ciobanu costretto all’uscita di testa, Nabian si trovava però in fuorigioco 2' Cross teso di Malagrida, allontana in qualche modo la retroguardia di casa Comincia il match al Mannucci!

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