Possamai e l’ex Allinei: c’è un po’ di amaranto nell’azzurro di Banchi

Tra i convocati ci sono Gregorio Allinei, classe 2004 e prodotto ex Libertas e oggi alla Juvi Cremona, e Luca Possamai, centro della Libertas Livorno 1947

C’è anche un po’ di Livorno nel nuovo corso della Nazionale italiana di basket. Tra i quindici convocati dal commissario tecnico Luca Banchi per il mini raduno in programma dal 20 al 22 ottobre a Roma ci sono infatti Gregorio Allinei, classe 2004 ed ex di prestigio della Libertas, oggi alla Juvi Cremona, e Luca Possamai, centro della data-end=”859″>Libertas Livorno 1947.

Un riconoscimento importante per entrambi e motivo d’orgoglio per la pallacanestro livornese, che negli ultimi anni ha continuato a sfornare talenti e a rappresentare una solida realtà nel panorama nazionale.

Il raduno si terrà al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, struttura recentemente rinnovata grazie al lavoro congiunto del Comune di Roma e della FIP. Mercoledì 22 ottobre, alle ore 11.00, il data-start=”1282″ data-end=”1314″>presidente Giovanni Petrucci, l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato e il CT Luca Banchi incontreranno i media, prima dello scrimmage in programma contro la RSR Sebastiani Rieti.

“Le convocazioni per questo primo mini raduno – ha spiegato Gigi Datome, coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili – sono state fatte seguendo alcune logiche. Alla base, come specificato dal CT, c’è la volontà di coinvolgere quanti più atleti di interesse nazionale possibile, rispettando però gli impegni con le rispettive società. Non è stato chiamato più di un giocatore per squadra e non sono stati coinvolti atleti che con i loro club disputano anticipi o posticipi nei Campionati o nelle Coppe europee. Il percorso è solo all’inizio e nei prossimi mesi avremo modo di coinvolgere altri giocatori”.

Soddisfatto anche il presidente FIP Giovanni Petrucci, che ha sottolineato l’importanza di questo nuovo inizio nella Capitale: “Sono contento che il nuovo percorso tecnico Azzurro inizi proprio da Roma. Grazie al grande lavoro del Comune, attraverso la passione e la competenza dell’assessore Onorato, la Capitale ha potuto riappropriarsi di un gioiello architettonico come il Palazzetto di Viale Tiziano, punto di riferimento sportivo e sentimentale per tutti gli appassionati di basket e non solo. I lavori di riammodernamento esterni e interni della struttura hanno dato nuova linfa alla pallacanestro romana e la presenza della Nazionale è un atto dovuto al grande impegno delle istituzioni capitoline”.

I convocati

Gregorio Allinei (2004, 194, Guardia, Ferraroni Juvi Cremona)

Andrea Calzavara (2001, 195, Playmaker, Old Wild West Udine)

Guglielmo Caruso (1999, 209, Centro, Napolibasket)

Matteo Cavallero (2003, 204, Guardia/Ala, Wegreenit Milano)

Ethan Esposito (1999, 200, Ala, Valtur Brindisi)

Francesco Ferrari (2005, 205, Ala, Gesteco Cividale del Friuli)

Filippo Gallo (2004, 194, Playmaker, Estra Pistoia)

Andrea Loro (2003, 202, Guardia/Ala, Gruppo Mascio Orzinuovi)

Leonardo Okeke (2003, 213, Centro, S. Bernardo Cantù)

Luca Possamai (2001, 212, Centro, Libertas Livorno 1947)

Alvise Sarto (2000, 203, Ala, Flats Service Fortitudo Bologna)

David Torresani (2005, 188, Playmaker/Guardia, Nutribullet Treviso)

Liam Udom (2000, 199, Ala, RSR Sebastiani Rieti)

Nicolò Virginio (2003, 204, Ala, Victoria Libertas Pesaro)

Federico Zampini (1999, 191, Playmaker, Tezenis Verona)

Giocatori a disposizione

Leonardo Faggian (2004, 195, Guardia/Ala, Napolibasket)

Leonardo Marangon (2005, 200, Ala, Gesteco Cividale del Friuli)

Federico Massone (1998, 191, Playmaker/Guardia, Basket Torino)

Gabriele Miani (2000, 204, Ala/Centro, Valtur Brindisi)

Alessandro Simioni (1998, 206, Centro, Dole Italia Rimini)

Staff

Capo Delegazione: Luigi Datome

Commissario Tecnico: Luca Banchi

Assistenti: Adriano Vertemati, Iacopo Squarcina

Il programma

Lunedì 20 ottobre

Ore 12.00 – Inizio raduno a Roma

Ore 17.00/20.00 – Allenamento presso il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano

Martedì 21 ottobre

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 17.00/19.00 – Allenamento

Mercoledì 22 ottobre

Ore 12.30 – Scrimmage vs RSR Sebastiani Rieti presso il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano

