(1) Allegati (1) IL REFERTO DEL GIUDICE SPORTIVO

Post partita Pielle-Ruvo, gli atti vanno alla Procura Federale

La squadra di Ruvo di Puglia che esulta a fine gara sul parquet del PalaMacchia al termine del match contro la Pielle

Al momento solo una multa da 805 euro per uso di fischietti e insulti ripetuti nei confronti di Lorenzetti. Per i disordini avvenuti nel post partita il Giudice Sportivo, non avendo potuto ricostruire i fatti solo con i referti arbitrali (gli arbitri erano già negli spogliatoi) e tramite i video online, rimette gli atti alla Procura Federale che avrà il compito di individuare eventuali responsabilità

Una multa da 805 euro per utilizzo di strumenti sonori (fischietti) e offese collettive nei confronti di Lorenzetti. Questo è quanto è andato stabilito dal giudice sportivo leggendo il referto degli arbitri che hanno fischiato il recupero della 28esima giornata tra Pielle e Ruvo di Puglia.

E il dopo partita? Ecco cosa scrive il bollettino uscito intorno alle 17 di mercoledì 19 marzo.

“Il Giudice Sportivo Nazionale, visto il rapporto arbitrale; sentito telefonicamente il 1° arbitro in merito ai fatti accaduti dopo il termine della gara; considerato che al termine dell’incontro gli arbitri rientravano negli spogliatoi senza difficoltà alcuna; tenuto conto che, successivamente gli stessi arbitri, venivano informati dai funzionari della Digos, degli incidenti occorsi in campo; rilevato quanto sopra riferito, tenendo conto della gravità dei fatti accaduti in campo, anche alla luce della non completa e corretta visione dei fatti attraverso il materiale audio-visivo pubblicato dagli organi di stampa presenti in loco; ritenuto che l’attività istruttoria svolta non consente al giudice Sportivo di adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari del caso;

P.Q.M. (per questi motivi, ndr)

Rimette gli atti alla Procura Federale, per l’accertamento delle complete responsabilità circa gli accadimenti sopra descritti”.

In sostanza si evince che il giudice sportivo non ha potuto rilevare niente di concreto dal referto arbitrale a Lui consegnatogli e, venuto comunque a conoscenza dei disordini avvenuti post gara, ma non potendo ricostruire l’avvenuto, ha rimandato il tutto alla Procura Federale a cui spetterà quindi il compito di far luce sulla vicenda per individuare eventuali responsabilità.

Cos’è la Procura Federale – La Procura Federale ha il compito di svolgere tutte le indagini tendenti all’accertamento di irregolarità, di atti lesivi del principio della correttezza e lealtà sportiva, di violazione delle norme regolamentari, secondo quanto previsto dai Regolamenti federali, semprechè non abbiano formato oggetto di giudizio da parte di altri Organi di Giustizia federali o per i quali siano previsti e scaduti termini perentori di impugnativa.

La Procura federale procede d’ufficio, a seguito di esposto da parte di Affiliate o di tesserati, su richiesta del Presidente federale o del Segretario Generale, su richiesta degli Organi giudicanti federali.

L’ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale stesso, del Procuratore federale Aggiunto e di uno o più Sostituti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©