Premiate le azzurre Asia Giommi e Mya Balloni

Premiate al Circolo Polisportivo La Rosa le azzurre Asia Giommi, 2° posto, e Mya Balloni 4° posto, ai Campionati Europei. Grossa soddisfazione per Laura Ferretti, Andrea Bientinesi, Cinzia Savi, Mario Tinghi e tutta la società. Altro risultato di rilievo il secondo posto in classifica come polisportiva a livello nazionale Uisp e il 7° posto in classifica generale al Trofeo Tiezzi per società attività giovanile su 551 società e prima come società Toscana.

